Идеальная выпечка для Яблочного спаса: как приготовить пирог с яблоками без замешивания теста (видео)

Этот яблочный пирог готовится просто, а получается очень вкусный

В этом месяце, 19 августа, верующие будут отмечать Яблочный спас и нести в храмы фрукты, ягоды и орехи. В честь праздника можно приготовить особенное блюдо – пирог с яблоками. Воздушный и нежный вкус порадует всех домочадцев.

Приготовить насыпной пирог из яблок можно даже, не замешивая тесто. Рецептом домашней выпечки поделилась кулинарный блогер Лилия Цвит в Youtube. По ее словам, это один из самых вкусных яблочных пирогов, которые кулинару приходилось готовить. Нежный, ароматный, тающий во рту… И что важно – прост в приготовлении.

Ингредиенты:

мука – 1 ст. – 140 г

сахар – 3/4 ст. – 140 г

манка – 1 ст. – 160 г

разрыхлитель — 2 ч. ложка

ванильный сахар — 1 п. — 16 г

яблоки – 1,5 кг неочищенных (тертых около 1200 г)

сливочное масло – 100 г

Способ приготовления:

Соединить манку, сахар, муку, ванильный сахар и разрыхлитель. Тщательно перемешать. Разделить массу на четыре равных части. Подготовить яблоки – натереть на терке. К тертым яблокам добавить корицу. Перемешать и разделить массу на три части. Выпекать в форме, застеленной пергаментом и смазанной маслом. Выложить часть сухого теста, затем слой яблок, трамбуя ложкой. Повторить, пока не используете все яблоки сухую смесь. Важно, чтобы сверху были сухие ингредиенты. Сверху натереть масло на грубой терке и равномерно распределить по пирогу. Отправить пирог в холодную духовку. Выпекать при температуре 170 градусов в течение часа.

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