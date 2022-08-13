Как приготовить капусту для голубцов в микроволновке: листья будут упругими и хрустящими

Благодаря этому способу, процесс приготовления голубцов станет намного проще и быстрее.

В воскресенье, 14 августа, начинается строгий многодневный Успенский пост, во время которого есть много пищевых запретов. Однако это не значит, что нельзя приготовить себе что-нибудь вкусное, но постное — к примеру постные голубцы по рецепту Евгения Клопотенко. А чтобы облегчить себе готовку, мы хотим рассказать вам, как можно обжарить капустные лисья в микроволновке, чтобы не возиться с плитой.

Поскольку процесс приготовления капусты на пару в микроволновой печи происходит без воды, то важно, чтобы капустные листья должны быть здоровыми, а кочан овоща молодым, пишет belnovosti. Листья старой капусты не будут такими пружинистыми и мягкими.

Как готовить в микроволновке капусту на голубцы

Удалите с капусты первые, самые твердые части и поместите всю головку в микроволновую печь. Включите микроволновку на высокую мощность, и через 10 минут капуста будет готова. На этом и весь кулинарный лайфхак.

Стоит отметить, что приготовление капусты, которую готовят в микроволновке имеет много преимуществ. Во-первых, это ускорение готовки, а во-вторых — листья получаются мягкие и хрустящие. Ну и как плюс, в таком случае капуста сохраняет все свои питательные ценности.

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