Спасение для сладкоежек в пост: рецепт вкуснейших маковых маффинов без яиц

Маковые маффины — это безумно вкусно и просто в приготовлении.

В воскресенье, 14 августа, христиане отмечают важный церковный праздник Медовый Спас или, как его называют в народе — Маковея. В этот день принято ходит в церковь и освящать букеты из цветов, мед и мак, а также готовить сладкие блюда из этих продуктов. К примеру это могут быть булочки с маком или постный медовик с изюмом и орехами.

Поскольку с 14 августа также начинается Успенский пост, который длится до 27 августа, "Телеграф" предлагает вам приготовить постные кексы-маффины с маком, чтобы полакомиться вкусным десертом даже в пост. Отметим, что готовятся они без яиц.

Постные маффины с маком: рецепт

Ингредиенты:

Мука — 200 гр

Мак пищевой — 0.5 стак.

Растительное масло — 50 гр

Разрыхлитель — 1.5 чайн.л.

Лимонная цедра — 1 гр

Сахар — 100 гр

Грецкие орехи — 100 гр

Ванилин — по вкусу

Миндаль (миндальные лепестки — для украшения) — 2 шт.

Молоко — 200 мл

Способ приготовления:

Залейте мак крутым кипятком и подержите его так полчаса, чтобы он набух. После воду слейте через сито, а в ступке перетрите мак (ступку можно заменить блендером). Добавьте к маку сахар, лимонную цедру и молоко. Муку просейте вместе с разрыхлителем и смешайте с маком. Туда отправьте и порубленные грецкие орехи. Все соедините и замесите тесто. После разложите его по формочкам и выпекайте в духовке 20-25 минут при 180 градусах.

Напомним, что на Маковея запрещается освящать в храмах некоторые продукты питания и вещи. Ранее "Телеграф" рассказывал, что не стоит класть в корзину на освящение.