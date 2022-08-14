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Спасение для сладкоежек в пост: рецепт вкуснейших маковых маффинов без яиц

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Спасение для сладкоежек в пост: рецепт вкуснейших маковых маффинов без яиц Новость обновлена 14 августа 2022, 13:01

Маковые маффины — это безумно вкусно и просто в приготовлении.

В воскресенье, 14 августа, христиане отмечают важный церковный праздник Медовый Спас или, как его называют в народе — Маковея. В этот день принято ходит в церковь и освящать букеты из цветов, мед и мак, а также готовить сладкие блюда из этих продуктов. К примеру это могут быть булочки с маком или постный медовик с изюмом и орехами.

Поскольку с 14 августа также начинается Успенский пост, который длится до 27 августа, "Телеграф" предлагает вам приготовить постные кексы-маффины с маком, чтобы полакомиться вкусным десертом даже в пост. Отметим, что готовятся они без яиц.

Постные маффины с маком: рецепт

Ингредиенты:

  • Мука — 200 гр
  • Мак пищевой — 0.5 стак.
  • Растительное масло — 50 гр
  • Разрыхлитель — 1.5 чайн.л.
  • Лимонная цедра — 1 гр
  • Сахар — 100 гр
  • Грецкие орехи — 100 гр
  • Ванилин — по вкусу
  • Миндаль (миндальные лепестки — для украшения) — 2 шт.
  • Молоко — 200 мл

Способ приготовления:

  1. Залейте мак крутым кипятком и подержите его так полчаса, чтобы он набух.
  2. После воду слейте через сито, а в ступке перетрите мак (ступку можно заменить блендером).
  3. Добавьте к маку сахар, лимонную цедру и молоко.
  4. Муку просейте вместе с разрыхлителем и смешайте с маком. Туда отправьте и порубленные грецкие орехи.
  5. Все соедините и замесите тесто. После разложите его по формочкам и выпекайте в духовке 20-25 минут при 180 градусах.

Напомним, что на Маковея запрещается освящать в храмах некоторые продукты питания и вещи. Ранее "Телеграф" рассказывал, что не стоит класть в корзину на освящение.

Теги:
#Рецепт #Медовый Спас #Маковей