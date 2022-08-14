Спасение для сладкоежек в пост: рецепт вкуснейших маковых маффинов без яиц
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Маковые маффины — это безумно вкусно и просто в приготовлении.
В воскресенье, 14 августа, христиане отмечают важный церковный праздник Медовый Спас или, как его называют в народе — Маковея. В этот день принято ходит в церковь и освящать букеты из цветов, мед и мак, а также готовить сладкие блюда из этих продуктов. К примеру это могут быть булочки с маком или постный медовик с изюмом и орехами.
Поскольку с 14 августа также начинается Успенский пост, который длится до 27 августа, "Телеграф" предлагает вам приготовить постные кексы-маффины с маком, чтобы полакомиться вкусным десертом даже в пост. Отметим, что готовятся они без яиц.
Постные маффины с маком: рецепт
Ингредиенты:
- Мука — 200 гр
- Мак пищевой — 0.5 стак.
- Растительное масло — 50 гр
- Разрыхлитель — 1.5 чайн.л.
- Лимонная цедра — 1 гр
- Сахар — 100 гр
- Грецкие орехи — 100 гр
- Ванилин — по вкусу
- Миндаль (миндальные лепестки — для украшения) — 2 шт.
- Молоко — 200 мл
Способ приготовления:
- Залейте мак крутым кипятком и подержите его так полчаса, чтобы он набух.
- После воду слейте через сито, а в ступке перетрите мак (ступку можно заменить блендером).
- Добавьте к маку сахар, лимонную цедру и молоко.
- Муку просейте вместе с разрыхлителем и смешайте с маком. Туда отправьте и порубленные грецкие орехи.
- Все соедините и замесите тесто. После разложите его по формочкам и выпекайте в духовке 20-25 минут при 180 градусах.
Напомним, что на Маковея запрещается освящать в храмах некоторые продукты питания и вещи. Ранее "Телеграф" рассказывал, что не стоит класть в корзину на освящение.