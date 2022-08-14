Что сладкого приготовить в Успенский пост-2022: рецепт постных рогаликов с вареньем
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Тесто для рогаликов отличное — очень нежное, рыхлое, воздушное.
Трудно соблюдать гастрономические правила Успенского поста, который в 2022 году продлится с 14 по 27 августа, тем, кто привык вкусно поесть. Но даже в эти дни домашнее меню можно и нужно делать разнообразным, ведь постные блюда могут быть вкусными и сытными.
Возьмем, например, рогалики с вареньем без яиц, которые находятся под запретом в период поста. Рецептом постных вкусностей поделилась фудблогерка Ольга Головина в Инстаграме.
"На самом деле начинка может быть самой разнообразной, но не жидкой. У нас это было варенье из айвы, получилось очень вкусно!", — отметила блогер.
Как приготовить постные рогалики с вареньем
Ингредиенты:
- мука — 500 г
- свежие дрожжи — 20 г
- сахар – 2-3 ст.л.
- растительное масло – 4 ст.л.
- теплая вода — 300-350 мл
- щепотка соли
Приготовление:
- Дрожжи разводим со 2-3 ст.л. воды и 0,5 ч.л. сахара. Оставляем в тепле до появления пузырьков.
- В муку добавляем дрожжи, растительное масло, сахар, соль и понемногу подливаем теплую воду, замешивая тесто. Количество воды может колебаться, потому что это зависит от муки.
- Вымешанное тесто оставляем на 40-60 мин в тепле. Раскатываем тесто (но не очень тонко) и разрезаем на треугольники.
- Начинку кладем на более широкую сторону, закручиваем рогалик.
- Выпекаем около 30 мин при 180 градусах. Готовые рогалики смазываем водой с медом или посыпаем сахарной пудрой.
Ранее "Телеграф" делился рецептом постного медовика с изюмом и орехами. Времени на его приготовление уходит совсем мало, а в результате получаем отличный десерт.