Что сладкого приготовить в Успенский пост-2022: рецепт постных рогаликов с вареньем

Тесто для рогаликов отличное — очень нежное, рыхлое, воздушное.

Трудно соблюдать гастрономические правила Успенского поста, который в 2022 году продлится с 14 по 27 августа, тем, кто привык вкусно поесть. Но даже в эти дни домашнее меню можно и нужно делать разнообразным, ведь постные блюда могут быть вкусными и сытными.

Возьмем, например, рогалики с вареньем без яиц, которые находятся под запретом в период поста. Рецептом постных вкусностей поделилась фудблогерка Ольга Головина в Инстаграме.

"На самом деле начинка может быть самой разнообразной, но не жидкой. У нас это было варенье из айвы, получилось очень вкусно!", — отметила блогер.

Как приготовить постные рогалики с вареньем

Ингредиенты:

мука — 500 г

свежие дрожжи — 20 г

сахар – 2-3 ст.л.

растительное масло – 4 ст.л.

теплая вода — 300-350 мл

щепотка соли

Приготовление:

Дрожжи разводим со 2-3 ст.л. воды и 0,5 ч.л. сахара. Оставляем в тепле до появления пузырьков. В муку добавляем дрожжи, растительное масло, сахар, соль и понемногу подливаем теплую воду, замешивая тесто. Количество воды может колебаться, потому что это зависит от муки. Вымешанное тесто оставляем на 40-60 мин в тепле. Раскатываем тесто (но не очень тонко) и разрезаем на треугольники. Начинку кладем на более широкую сторону, закручиваем рогалик. Выпекаем около 30 мин при 180 градусах. Готовые рогалики смазываем водой с медом или посыпаем сахарной пудрой.

Ранее "Телеграф" делился рецептом постного медовика с изюмом и орехами. Времени на его приготовление уходит совсем мало, а в результате получаем отличный десерт.