Бесподобная шарлотка с яблоками: классический рецепт пирога к Яблочному спасу
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Шарлотка с яблоками — гениально простой и невероятно вкусный пирог всего из четырех ингредиентов!
В пятницу, 19 августа, в народе отмечается великий православный праздник – Преображение Господне, а также Яблочный Спас, который в народе еще называют "Вторым" или "Великим". В этот период начинают собирать урожай яблок, груш и других фруктов, которые после освящали в церкви. Также в этот день принято готовить блюда из собранного урожая.
Кулинарный блогер Татьяна Шпилко в своем youtube-канале поделилась рецептом традиционной яблочной шарлотки, которая всегда является отличным вариантом десерта как на праздник, так и просто на каждый день. Отметим, что рецепт очень простой, и получится даже у начинающих домохозяек.
Классическая яблочная шарлотка: рецепт
Ингредиенты:
- 3 крупных яйца
- 1 ст. (210 г) сахара
- 1 ст. (150 г) муки
- 3 крупных яблока или 6-7 мелких
- 1 ч.л. разрыхлителя
- ванильный сахар
- корица по желанию
Способ приготовления
- Взбейте яйца, постепенно добавляя сахар и увеличивая скорость миксера. Взбивайте массу до пышности и посветления 3-5 минут. Долгое взбивание способствует образованию хрустящей корочки, как и нужное количество сахара.
- Постепенно добавьте муку и аккуратно перемешивайте до однородности на невысокой скорости.
- Форму застелите бумагой для выпечки и смажьте дно маслом. Порежьте в нее яблоки тонкими дольками. Залейте тестом и аккуратно перемешайте, чтобы тесто просочилось на дно и укутало яблоки.
- Выпекайте в разогретой духовке до 180° 40-50 минут, в зависимости от размера формы и духовки. Готовность проверьте зубочисткой, на ней не должно быть сырого теста. Если верх сильно подрумянился, а серединка сырая, накройте пирог фольгой и продолжайте выпекать до готовности.
- Готовый пирог остудите и посыпьте сахарной пудрой.
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