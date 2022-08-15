Бесподобная шарлотка с яблоками: классический рецепт пирога к Яблочному спасу

Шарлотка с яблоками — гениально простой и невероятно вкусный пирог всего из четырех ингредиентов!

В пятницу, 19 августа, в народе отмечается великий православный праздник – Преображение Господне, а также Яблочный Спас, который в народе еще называют "Вторым" или "Великим". В этот период начинают собирать урожай яблок, груш и других фруктов, которые после освящали в церкви. Также в этот день принято готовить блюда из собранного урожая.

Кулинарный блогер Татьяна Шпилко в своем youtube-канале поделилась рецептом традиционной яблочной шарлотки, которая всегда является отличным вариантом десерта как на праздник, так и просто на каждый день. Отметим, что рецепт очень простой, и получится даже у начинающих домохозяек.

Классическая яблочная шарлотка: рецепт

Ингредиенты:

3 крупных яйца

1 ст. (210 г) сахара

1 ст. (150 г) муки

3 крупных яблока или 6-7 мелких

1 ч.л. разрыхлителя

ванильный сахар

корица по желанию

Способ приготовления

Взбейте яйца, постепенно добавляя сахар и увеличивая скорость миксера. Взбивайте массу до пышности и посветления 3-5 минут. Долгое взбивание способствует образованию хрустящей корочки, как и нужное количество сахара. Постепенно добавьте муку и аккуратно перемешивайте до однородности на невысокой скорости. Форму застелите бумагой для выпечки и смажьте дно маслом. Порежьте в нее яблоки тонкими дольками. Залейте тестом и аккуратно перемешайте, чтобы тесто просочилось на дно и укутало яблоки. Выпекайте в разогретой духовке до 180° 40-50 минут, в зависимости от размера формы и духовки. Готовность проверьте зубочисткой, на ней не должно быть сырого теста. Если верх сильно подрумянился, а серединка сырая, накройте пирог фольгой и продолжайте выпекать до готовности. Готовый пирог остудите и посыпьте сахарной пудрой.

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