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Бесподобная шарлотка с яблоками: классический рецепт пирога к Яблочному спасу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как приготовить традиционную шарлотку
Как приготовить традиционную шарлотку

Шарлотка с яблоками — гениально простой и невероятно вкусный пирог всего из четырех ингредиентов!

В пятницу, 19 августа, в народе отмечается великий православный праздник – Преображение Господне, а также Яблочный Спас, который в народе еще называют "Вторым" или "Великим". В этот период начинают собирать урожай яблок, груш и других фруктов, которые после освящали в церкви. Также в этот день принято готовить блюда из собранного урожая.

Кулинарный блогер Татьяна Шпилко в своем youtube-канале поделилась рецептом традиционной яблочной шарлотки, которая всегда является отличным вариантом десерта как на праздник, так и просто на каждый день. Отметим, что рецепт очень простой, и получится даже у начинающих домохозяек.

Классическая яблочная шарлотка: рецепт

Ингредиенты:

  • 3 крупных яйца
  • 1 ст. (210 г) сахара
  • 1 ст. (150 г) муки
  • 3 крупных яблока или 6-7 мелких
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • ванильный сахар
  • корица по желанию

Способ приготовления

  1. Взбейте яйца, постепенно добавляя сахар и увеличивая скорость миксера. Взбивайте массу до пышности и посветления 3-5 минут. Долгое взбивание способствует образованию хрустящей корочки, как и нужное количество сахара.
  2. Постепенно добавьте муку и аккуратно перемешивайте до однородности на невысокой скорости.
  3. Форму застелите бумагой для выпечки и смажьте дно маслом. Порежьте в нее яблоки тонкими дольками. Залейте тестом и аккуратно перемешайте, чтобы тесто просочилось на дно и укутало яблоки.
  4. Выпекайте в разогретой духовке до 180° 40-50 минут, в зависимости от размера формы и духовки. Готовность проверьте зубочисткой, на ней не должно быть сырого теста. Если верх сильно подрумянился, а серединка сырая, накройте пирог фольгой и продолжайте выпекать до готовности.
  5. Готовый пирог остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Ранее "Телеграф" делился рецептом постного медовика с изюмом и орехами. Времени на его приготовление уходит совсем мало, а в результате получаем отличный десерт.

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