Изумительные синнабоны с яблоками: идеальная выпечка, чтобы приготовить на Яблочный спас
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Такие булочки будут очень к месту в праздник Яблочного спаса
На Яблочный спас, которые отмечают христиане 19 августа, принято готовить блюда с яблоками. Это могут быть как традиционные пирожки или булочки, так и шарлотка или яблочный пирог. Если вы хотите, чтобы ваша выпечка выглядела эффектно, то вам понравится идея сделать к празднику синнабоны.
Рецептом синнабонов с яблоками поделилась фудблогерка Валерия Велигура в Instagram. По словам кулинара, у выпечки получается воздушное тесто, а слой джема или вареной сгущёнки с яблочной начинкой гарантируют потрясающий вкус. К тому же, добавила кондитер, это очень легкое и быстрое в работе тесто.
Как приготовить синнабоны
Ингредиенты (на 16 шт.):
Для теста:
- 450-500 г муки
- 15 г живых или 5 г сухих дрожжей
- 50 г сахара
- щепотка соли
- 30 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 30 мл растительного масла
- 200 мл молока ⠀
Для начинки:
- 10 яблок (около 1,1 кг)
- 1 ст. л. лимонного сока
- 50 г сахара
- 2-3 ст. л. корицы
- 400 г густого джема или вареной сгущенки ⠀
Способ приготовления:
- Для приготовления теста в глубокую ёмкость просеять 300 г муки, добавить дрожжи, сахар, соль и перемешать. В отдельной ёмкости соединить растопленное сливочное масло, яйцо, растительное масло и тёплое молоко. Добавить жидкие ингредиенты к сухим и хорошо перемешать. Постепенно просеять оставшуюся муку и замесить мягкое эластичное тесто (старайтесь не забить его мукой, тесто должно быть очень мягким). Накрыть тесто пищевой плёнкой и убирать в тёплое место (к примеру, разогретая до 30-40 градусов духовка) на 30-40 минут. ⠀
- Для начинки очищенные яблоки натереть на крупной тёрке. Добавить лимонный сок, сахар, корицу и перемешать. Дать постоять. После раскатки теста отжать весь лишний сок. ⠀
- Обмять поднявшееся тесто, поделить на 2 части и каждую часть максимально тонко раскатать в прямоугольник. Каждую часть смазать половиной джема/вареной сгущёнки не доходя до края, сверху выложить яблочную начинку и разровнять. Плотно свернуть в рулет и защипнуть края. Нож смазать растительным маслом и каждый рулет разрезать на 8 частей. Переложить на противень с пергаментом, накрыть пищевой плёнкой и убирать в тёплое место на 20 минут.
- Выпекать булочки в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.
Ранее "Телеграф" делился рецептом шарлотки с яблоками, которую можно приготовить в канун Яблочного спас. Десерт приятно удивит вкусом и легкостью в приготовлении.