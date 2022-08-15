Изумительные синнабоны с яблоками: идеальная выпечка, чтобы приготовить на Яблочный спас

Такие булочки будут очень к месту в праздник Яблочного спаса

На Яблочный спас, которые отмечают христиане 19 августа, принято готовить блюда с яблоками. Это могут быть как традиционные пирожки или булочки, так и шарлотка или яблочный пирог. Если вы хотите, чтобы ваша выпечка выглядела эффектно, то вам понравится идея сделать к празднику синнабоны.

Рецептом синнабонов с яблоками поделилась фудблогерка Валерия Велигура в Instagram. По словам кулинара, у выпечки получается воздушное тесто, а слой джема или вареной сгущёнки с яблочной начинкой гарантируют потрясающий вкус. К тому же, добавила кондитер, это очень легкое и быстрое в работе тесто.

Как приготовить синнабоны

Ингредиенты (на 16 шт.):

Для теста:

450-500 г муки

15 г живых или 5 г сухих дрожжей

50 г сахара

щепотка соли

30 г сливочного масла

1 яйцо

30 мл растительного масла

200 мл молока ⠀

Для начинки:

10 яблок (около 1,1 кг)

1 ст. л. лимонного сока

50 г сахара

2-3 ст. л. корицы

400 г густого джема или вареной сгущенки ⠀

Способ приготовления:

Для приготовления теста в глубокую ёмкость просеять 300 г муки, добавить дрожжи, сахар, соль и перемешать. В отдельной ёмкости соединить растопленное сливочное масло, яйцо, растительное масло и тёплое молоко. Добавить жидкие ингредиенты к сухим и хорошо перемешать. Постепенно просеять оставшуюся муку и замесить мягкое эластичное тесто (старайтесь не забить его мукой, тесто должно быть очень мягким). Накрыть тесто пищевой плёнкой и убирать в тёплое место (к примеру, разогретая до 30-40 градусов духовка) на 30-40 минут. ⠀ Для начинки очищенные яблоки натереть на крупной тёрке. Добавить лимонный сок, сахар, корицу и перемешать. Дать постоять. После раскатки теста отжать весь лишний сок. ⠀ Обмять поднявшееся тесто, поделить на 2 части и каждую часть максимально тонко раскатать в прямоугольник. Каждую часть смазать половиной джема/вареной сгущёнки не доходя до края, сверху выложить яблочную начинку и разровнять. Плотно свернуть в рулет и защипнуть края. Нож смазать растительным маслом и каждый рулет разрезать на 8 частей. Переложить на противень с пергаментом, накрыть пищевой плёнкой и убирать в тёплое место на 20 минут. Выпекать булочки в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом шарлотки с яблоками, которую можно приготовить в канун Яблочного спас. Десерт приятно удивит вкусом и легкостью в приготовлении.