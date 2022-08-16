Идеально и очень вкусно в пост: печеный картофель с грибами, аромат которого сведет вас с ума (видео)
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Постные рецепты не должны быть скучными и однообразными
Постное может быть простым и вкусным. Тем более, что сейчас продолжается Успенский пост, который закончится только 27 августа. В этот период важно отказаться от мясных и рыбных продуктов, молочки и яиц.
Пожалуй, вы уже готовили такую запеканку, но попробуйте этот рецепт. Он точно станет вашим любимым. Как приготовить печеный картофель с шампиньонами, рассказала фудблогерша Ольга Головина.
Как приготовить печеный картофель с шампиньонами
Ингредиенты:
- крупный картофель — 4 шт.
- лук — 2 маленьких или 1 большой
- чеснок — 2 зубчика
- шампиньоны — 200 г
- оливковое масло
- соль, перец, розмарин
Приготовление:
- Картошку моем, но не чистим. Режем пополам, разрезаем на тоненькие слайсы, придерживаем пальцами, чтобы картофель держал форму.
- Выкладываем на форму или противень. Солим, поливаем оливковым маслом. Очень вкусно будет, если дополнить картофель розмарином.
- Ставим запекаться на 40-45 минут при 180 градусах, проверяем на готовность.
- Пока картофель печется, готовим грибы. Режем лук, чеснок. Поджариваем на среднем огне до прозрачности, добавляем грибы и жарим, пока они не станут мягкими.
- На готовый картофель выкладываем грибы, подаем. Приятного аппетита!
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