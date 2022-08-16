Идеально и очень вкусно в пост: печеный картофель с грибами, аромат которого сведет вас с ума (видео)

Постные рецепты не должны быть скучными и однообразными

Постное может быть простым и вкусным. Тем более, что сейчас продолжается Успенский пост, который закончится только 27 августа. В этот период важно отказаться от мясных и рыбных продуктов, молочки и яиц.

Пожалуй, вы уже готовили такую запеканку, но попробуйте этот рецепт. Он точно станет вашим любимым. Как приготовить печеный картофель с шампиньонами, рассказала фудблогерша Ольга Головина.

Как приготовить печеный картофель с шампиньонами

Ингредиенты:

крупный картофель — 4 шт.

лук — 2 маленьких или 1 большой

чеснок — 2 зубчика

шампиньоны — 200 г

оливковое масло

соль, перец, розмарин

Приготовление:

Картошку моем, но не чистим. Режем пополам, разрезаем на тоненькие слайсы, придерживаем пальцами, чтобы картофель держал форму. Выкладываем на форму или противень. Солим, поливаем оливковым маслом. Очень вкусно будет, если дополнить картофель розмарином. Ставим запекаться на 40-45 минут при 180 градусах, проверяем на готовность. Пока картофель печется, готовим грибы. Режем лук, чеснок. Поджариваем на среднем огне до прозрачности, добавляем грибы и жарим, пока они не станут мягкими. На готовый картофель выкладываем грибы, подаем. Приятного аппетита!

Недавно "Телеграф" рассказывал, что сладкого можно приготовить в пост: мы делились рецептом постного медовика с изюмом и орехами. Также мы публиковали рецепт рогаликов с вареньем.