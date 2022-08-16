Что приготовить на Яблочный Спас из яблок: рецепт самого полезного и вкусного домашнего зефира
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Если вы хотите удивить гостей в праздник главного летнего Великого Спаса, сделайте яблочный зефир – вы как раз все успеете
Близится долгожданный и вкусный летний праздник – Яблочный Спас 2022, который мы встречаем уже в ближайшую пятницу, 19 августа. Как понятно из названия, главным угощением на столе будут яблоки – в день Яблочного Спаса их можно есть после освящения в церкви.
"Телеграф" поделится с вами интересной идеей, что помимо традиционных пирогов с яблочной начинкой, можно приготовить из этих сочных и витаминных фруктов, чтобы порадовать детвору и удивить гостей.
Попробуйте сделать из яблок нежный, легкий и воздушный домашний зефир. Он готовится совсем несложно, если придерживаться рецепта и знать некоторые хитрости.
Домашний яблочный зефир – ингредиенты:
- 1 кг яблок,
- 1 яичный белок,
- 750 г сахара,
- 10 г ванильного сахара,
- 10 г агар-агара,
- 170 мл воды,
- 0,5 стакана сахарной пудры.
Как приготовить зефир из яблок – пошаговый рецепт:
- Агар-агар залейте водой и оставьте замачиваться.
- Яблоки порежьте на половинки, очистите от сердцевинок и запеките в духовке при температуре 180°С примерно 25 минут до мягкости.
- Отделите мякоть от шкурки и пюрируйте в блендере.
- Добавьте стакан сахара, ванильный сахар, снова перемешайте и оставьте массу остывать.
- Замоченный в воде агар-агар поставьте на небольшой огонь и, помешивая, доведите его до кипения.
- Добавьте в агар-агар оставшийся сахар, перемешайте и варите сироп 5 минут, пока он не станет тягучим.
- Охлажденный яичный белок взбейте вместе со щепоткой соли.
- Постепенно введите в яблочное пюре взбитый белок и взбейте все до пышного состояния.
- Не прекращая взбивать яблочно-белковую массу, влейте в нее тонкой струйкой горячий сироп и продолжайте взбивать до устойчивых пиков.
- С помощью кондитерского мешка отсадите зефир на пергамент.
- Оставьте зефир при комнатной температуре, чтобы он подсох, примерно на сутки.
- Посыпьте готовый яблочный зефир сахарной пудрой и попарно склейте половинки донышками между собой. Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" публиковал простейший рецепт десерта из яблок на Яблочный Спас.