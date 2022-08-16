Что приготовить на Яблочный Спас из яблок: рецепт самого полезного и вкусного домашнего зефира

Если вы хотите удивить гостей в праздник главного летнего Великого Спаса, сделайте яблочный зефир – вы как раз все успеете

Близится долгожданный и вкусный летний праздник – Яблочный Спас 2022, который мы встречаем уже в ближайшую пятницу, 19 августа. Как понятно из названия, главным угощением на столе будут яблоки – в день Яблочного Спаса их можно есть после освящения в церкви.

"Телеграф" поделится с вами интересной идеей, что помимо традиционных пирогов с яблочной начинкой, можно приготовить из этих сочных и витаминных фруктов, чтобы порадовать детвору и удивить гостей.

Попробуйте сделать из яблок нежный, легкий и воздушный домашний зефир. Он готовится совсем несложно, если придерживаться рецепта и знать некоторые хитрости.

Домашний яблочный зефир – ингредиенты:

1 кг яблок,

1 яичный белок,

750 г сахара,

10 г ванильного сахара,

10 г агар-агара,

170 мл воды,

0,5 стакана сахарной пудры.

Читайте также: Категория Рецепты Бесподобная шарлотка с яблоками: классический рецепт пирога к Яблочному спасу Шарлотка с яблоками — гениально простой и невероятно вкусный пирог всего из четырех ингредиентов!

Как приготовить зефир из яблок – пошаговый рецепт:

Агар-агар залейте водой и оставьте замачиваться. Яблоки порежьте на половинки, очистите от сердцевинок и запеките в духовке при температуре 180°С примерно 25 минут до мягкости. Отделите мякоть от шкурки и пюрируйте в блендере. Добавьте стакан сахара, ванильный сахар, снова перемешайте и оставьте массу остывать. Замоченный в воде агар-агар поставьте на небольшой огонь и, помешивая, доведите его до кипения. Добавьте в агар-агар оставшийся сахар, перемешайте и варите сироп 5 минут, пока он не станет тягучим. Охлажденный яичный белок взбейте вместе со щепоткой соли. Постепенно введите в яблочное пюре взбитый белок и взбейте все до пышного состояния. Не прекращая взбивать яблочно-белковую массу, влейте в нее тонкой струйкой горячий сироп и продолжайте взбивать до устойчивых пиков. С помощью кондитерского мешка отсадите зефир на пергамент. Оставьте зефир при комнатной температуре, чтобы он подсох, примерно на сутки. Посыпьте готовый яблочный зефир сахарной пудрой и попарно склейте половинки донышками между собой. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" публиковал простейший рецепт десерта из яблок на Яблочный Спас.