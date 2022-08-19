Что приготовить на Яблочный Спас-2022: рецепт шарлотки с яблоками без яиц
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Любителям яблочных пирогов и соблюдающим пост посвящается
Нежная постная шарлотка удивляет своей легкостью, ароматом, да и конечно быстрым приготовлением. Это очень актуальное блюдо, ведь именно 19 августа украинцы празднуют Яблочный Спас. Этот вкусный десерт подойдет всем любителям яблочных пирогов и тем, кто сейчас также соблюдает Успенский пост.
Простым рецептом постной яблочной шарлотки поделилась консультант по правильному питанию Ирина Парфенова в Инстаграме.
Как приготовить шарлотку с яблоками
Ингредиенты:
- вода — 200 мл
- сахар — 50 г
- мед – 2 ст.л.
- масло оливковое или кокосовое — 70 г
- разрыхлитель 2 ч.л.
- мука пшеничная цельнозерновая — 220 г
- яблоки очищенные – 350-400 г, не сочные, сладкие
- корица, соль, цедра 1/3 лимона
Приготовление:
- Яблоки порезать тонкими ломтиками, присыпать немного 1 ст.л. муки.
- В миске смешать воду, сахар, мед, соль, растительное масло. Венчиком взбить.
- Добавить муку, разрыхлитель, корицу, цедру. Добавить яблоки.
- Выпекать при 175°С, 40-45 минут.
- Затем выключить духовку и оставить еще на 10-15 минут, чтобы еще подсушить пирог.
Ранее "Телеграф" публиковал самый простой рецепт десерта из яблок на Яблочный Спас.