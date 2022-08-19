Что приготовить на Яблочный Спас-2022: рецепт шарлотки с яблоками без яиц

Любителям яблочных пирогов и соблюдающим пост посвящается

Нежная постная шарлотка удивляет своей легкостью, ароматом, да и конечно быстрым приготовлением. Это очень актуальное блюдо, ведь именно 19 августа украинцы празднуют Яблочный Спас. Этот вкусный десерт подойдет всем любителям яблочных пирогов и тем, кто сейчас также соблюдает Успенский пост.

Простым рецептом постной яблочной шарлотки поделилась консультант по правильному питанию Ирина Парфенова в Инстаграме.

Как приготовить шарлотку с яблоками

Ингредиенты:

вода — 200 мл

сахар — 50 г

мед – 2 ст.л.

масло оливковое или кокосовое — 70 г

разрыхлитель 2 ч.л.

мука пшеничная цельнозерновая — 220 г

яблоки очищенные – 350-400 г, не сочные, сладкие

корица, соль, цедра 1/3 лимона

Приготовление:

Яблоки порезать тонкими ломтиками, присыпать немного 1 ст.л. муки. В миске смешать воду, сахар, мед, соль, растительное масло. Венчиком взбить. Добавить муку, разрыхлитель, корицу, цедру. Добавить яблоки. Выпекать при 175°С, 40-45 минут. Затем выключить духовку и оставить еще на 10-15 минут, чтобы еще подсушить пирог.

Ранее "Телеграф" публиковал самый простой рецепт десерта из яблок на Яблочный Спас.