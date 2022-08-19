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Что приготовить на Яблочный Спас-2022: рецепт шарлотки с яблоками без яиц

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Как приготовить постную яблочную шарлотку Новость обновлена 19 августа 2022, 11:47
Как приготовить постную яблочную шарлотку

Любителям яблочных пирогов и соблюдающим пост посвящается

Нежная постная шарлотка удивляет своей легкостью, ароматом, да и конечно быстрым приготовлением. Это очень актуальное блюдо, ведь именно 19 августа украинцы празднуют Яблочный Спас. Этот вкусный десерт подойдет всем любителям яблочных пирогов и тем, кто сейчас также соблюдает Успенский пост.

Простым рецептом постной яблочной шарлотки поделилась консультант по правильному питанию Ирина Парфенова в Инстаграме.

Как приготовить шарлотку с яблоками

Ингредиенты:

  • вода — 200 мл
  • сахар — 50 г
  • мед – 2 ст.л.
  • масло оливковое или кокосовое — 70 г
  • разрыхлитель 2 ч.л.
  • мука пшеничная цельнозерновая — 220 г
  • яблоки очищенные – 350-400 г, не сочные, сладкие
  • корица, соль, цедра 1/3 лимона

Приготовление:

  1. Яблоки порезать тонкими ломтиками, присыпать немного 1 ст.л. муки.
  2. В миске смешать воду, сахар, мед, соль, растительное масло. Венчиком взбить.
  3. Добавить муку, разрыхлитель, корицу, цедру. Добавить яблоки.
  4. Выпекать при 175°С, 40-45 минут.
  5. Затем выключить духовку и оставить еще на 10-15 минут, чтобы еще подсушить пирог.

Ранее "Телеграф" публиковал самый простой рецепт десерта из яблок на Яблочный Спас.

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