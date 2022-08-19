Невероятно вкусно и разрешено в пост: рецепт необычных яблок-фри

Хрустящая золотистая корочка с нежным и ароматным содержимым не оставит вас равнодушными.

В пятницу, 19 августа, верующие отмечают Яблочный спас, в который принято нести в храмы фрукты, ягоды и орехи, а после готовить из них различные блюда. Это может быть как классическая яблочная шарлотка, так и полезный и вкусный яблочный зефир. Однако если вам надоели такие блюда, мы предлагаем вам приготовить необычный десерт — Яблоки-фри.

Как сообщает smak, такую необычную закуску из кусочков яблок, очень напоминающих картофель фри, очень любят в Калифорнии. Как приготовить такой десерт — читайте далее.

Яблоки-фри: рецепт

Ингредиенты

Яблоки – 2 шт

Сливочное масло растопленное – 5 ст.л.

Сахар (можно коричневый) – ½ ст.л.

Корица молотая – 2 ч.л.

Для соуса:

Сливочный сыр размягченный – 2 ст.л.

Кленовый сироп – 2 ст.л.

Сметана – ½ стакана

Корица – по вкусу

Способ приготовления

Вымойте и очистите от кожуры яблоки, и нарежьте их слайсами. Застелите противень листом пергаментной бумаги и разложите нарезанные слайсы на него. Растопите сливочное масло и смажьте им кусочки яблок с помощью кулинарной кисти. Смешайте сахар и корицу и посыпьте ими яблоки. Выпекайте в духовке 15-20 минут при температуре 180 градусов, до тех пор пока края не станут коричневыми. Чтобы приготовить сироп: взбейте кленовый сироп с размягченным сливочным сыром, после смешайте со сметаной и посыпьте корицей по вашему вкусу.

Ранее "Телеграф" публиковал самый простой рецепт десерта из яблок на Яблочный Спас.