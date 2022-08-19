Невероятно вкусно и разрешено в пост: рецепт необычных яблок-фри
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Хрустящая золотистая корочка с нежным и ароматным содержимым не оставит вас равнодушными.
В пятницу, 19 августа, верующие отмечают Яблочный спас, в который принято нести в храмы фрукты, ягоды и орехи, а после готовить из них различные блюда. Это может быть как классическая яблочная шарлотка, так и полезный и вкусный яблочный зефир. Однако если вам надоели такие блюда, мы предлагаем вам приготовить необычный десерт — Яблоки-фри.
Как сообщает smak, такую необычную закуску из кусочков яблок, очень напоминающих картофель фри, очень любят в Калифорнии. Как приготовить такой десерт — читайте далее.
Яблоки-фри: рецепт
Ингредиенты
- Яблоки – 2 шт
- Сливочное масло растопленное – 5 ст.л.
- Сахар (можно коричневый) – ½ ст.л.
- Корица молотая – 2 ч.л.
Для соуса:
- Сливочный сыр размягченный – 2 ст.л.
- Кленовый сироп – 2 ст.л.
- Сметана – ½ стакана
- Корица – по вкусу
Способ приготовления
- Вымойте и очистите от кожуры яблоки, и нарежьте их слайсами.
- Застелите противень листом пергаментной бумаги и разложите нарезанные слайсы на него.
- Растопите сливочное масло и смажьте им кусочки яблок с помощью кулинарной кисти.
- Смешайте сахар и корицу и посыпьте ими яблоки.
- Выпекайте в духовке 15-20 минут при температуре 180 градусов, до тех пор пока края не станут коричневыми.
- Чтобы приготовить сироп: взбейте кленовый сироп с размягченным сливочным сыром, после смешайте со сметаной и посыпьте корицей по вашему вкусу.
Ранее "Телеграф" публиковал самый простой рецепт десерта из яблок на Яблочный Спас.