Очень простой рецепт овощного рагу с грибами: даже вкуснее, чем с мясом
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Летнее овощное рагу с шампиньонами и перцем – незаменимый рецепт в сезон овощей и во время поста
С наступлением строгого Успенского поста, которое в 2022 году закончится только 27 августа, многие задумываются о том, чтобы перейти на постное меню. Овощное рагу с грибами – это одно из блюд, которое очень актуально в этот период.
Готовить рагу из овощей очень легко. А грибы, в этом случае — шампиньоны, ничуть не хуже мяса. Рецептом поделились в кулинарном блоге "Вегетарианские рецепты" в Инстаграме.
Как приготовить овощное рагу с шампиньонами
Ингредиенты:
- Картофель — 5 шт.;
- Лук – 1 шт.;
- Болгарский перец – 2 шт.;
- Кабачки – 1 кг;
- Шампиньоны — 500 г;
- Томатная паста — 2 ст.л. (можно положить томаты);
- Соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Картофель очистить, порезать кубиком и обжарить в масле 10 минут.
- Нарезать грибы и лук и добавить в картофель. Обжарить еще 5 минут.
- Очистить и нарезать кабачки, перец и добавить в картофель с грибами.
- Добавить соль, специи, томатную пасту и готовить под крышкой, пока все овощи не станут мягкими.
Ранее "Телеграф" делился рецептом идеального и вкуснейшего блюда в пост — печеного картофеля с грибами. Оно точно станет вашим любимым.