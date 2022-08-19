Очень простой рецепт овощного рагу с грибами: даже вкуснее, чем с мясом

Летнее овощное рагу с шампиньонами и перцем – незаменимый рецепт в сезон овощей и во время поста

С наступлением строгого Успенского поста, которое в 2022 году закончится только 27 августа, многие задумываются о том, чтобы перейти на постное меню. Овощное рагу с грибами – это одно из блюд, которое очень актуально в этот период.

Готовить рагу из овощей очень легко. А грибы, в этом случае — шампиньоны, ничуть не хуже мяса. Рецептом поделились в кулинарном блоге "Вегетарианские рецепты" в Инстаграме.

Как приготовить овощное рагу с шампиньонами

Ингредиенты:

Картофель — 5 шт.;

Лук – 1 шт.;

Болгарский перец – 2 шт.;

Кабачки – 1 кг;

Шампиньоны — 500 г;

Томатная паста — 2 ст.л. (можно положить томаты);

Соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Картофель очистить, порезать кубиком и обжарить в масле 10 минут. Нарезать грибы и лук и добавить в картофель. Обжарить еще 5 минут. Очистить и нарезать кабачки, перец и добавить в картофель с грибами. Добавить соль, специи, томатную пасту и готовить под крышкой, пока все овощи не станут мягкими.

Ранее "Телеграф" делился рецептом идеального и вкуснейшего блюда в пост — печеного картофеля с грибами. Оно точно станет вашим любимым.