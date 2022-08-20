Нужно всего два ингредиента: рецепт натурального мороженого без молока и яиц
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Для приготовления этого мороженого вам нужно буквально 5 минут свободного времени.
Зачем покупать мороженное в упаковках, если его можно приготовить самостоятельно, да еще и за очень короткое время. Вкусное натуральное мороженое, приготовленное с душой и любовью — это лучший десерт в мире. И как плюс — оно совсем не ударит по фигуре.
Мы предлагаем вам приготовить вкуснейшее натуральное мороженое, для приготовления которого не понадобятся ни молоко ни яйца. Всего 2 ингредиента, а вкус получится деликатесный, пишет prostoway.
Натуральное мороженое: рецепт
Ингредиенты:
- бананы
- виноград без косточек
Способ приготовления:
- Виноград заморозьте, а бананы нарежьте на кусочки.
- Оба ингредиента одновременно отправьте в блендер, сбейте до однородной массы – и все готово.
Подавайте бананово-виноградное мороженое в креманках. Отметим, что десерт желательно съесть сразу после приготовления, чтобы банан не успел потемнеть.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт мороженого без молока. При приготовлении десерта можно не использовать и сахар.