Нужно всего два ингредиента: рецепт натурального мороженого без молока и яиц

Для приготовления этого мороженого вам нужно буквально 5 минут свободного времени.

Зачем покупать мороженное в упаковках, если его можно приготовить самостоятельно, да еще и за очень короткое время. Вкусное натуральное мороженое, приготовленное с душой и любовью — это лучший десерт в мире. И как плюс — оно совсем не ударит по фигуре.

Мы предлагаем вам приготовить вкуснейшее натуральное мороженое, для приготовления которого не понадобятся ни молоко ни яйца. Всего 2 ингредиента, а вкус получится деликатесный, пишет prostoway.

Натуральное мороженое: рецепт

Ингредиенты:

бананы

виноград без косточек

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Способ приготовления:

Виноград заморозьте, а бананы нарежьте на кусочки. Оба ингредиента одновременно отправьте в блендер, сбейте до однородной массы – и все готово.

Подавайте бананово-виноградное мороженое в креманках. Отметим, что десерт желательно съесть сразу после приготовления, чтобы банан не успел потемнеть.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт мороженого без молока. При приготовлении десерта можно не использовать и сахар.