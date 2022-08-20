Что добавить в борщ, чтобы получился натуральный красный цвет: необычный элемент, который всегда есть на кухне

Лучше всего для такого борща взять свиные ребрышки.

Чтобы приготовить вкуснейший борщ, многие домохозяйки добавляют в борщ старое сало, чтобы придать ему неповторимый вкус и аромат, а кто-то ягоды или рассол. А также можно приготовить традиционное украинское блюдо по "слобожанскому" рецепту. Благодаря небольшой хитрости, вам удастся приготовить насыщенно красный, сытный и очень вкусный борщ.

Как сообщает издание "Так просто", главное в борще по-слобожански — это бульйон, который должен получится максимально наваристым и даже слегка жирным. А также одной из хитростей для получения насыщенного цвета — это использование луковицы в шелухе. Именно она добавит борщу натурального красного цвета, однако перед использованием ее нужно хорошенько вымыть.

Борщ по-слобожански: рецепт

Ингредиенты:

2 л воды

250 г свежей капусты

4 средних картофелины

2 луковицы

лавровый лист

350 г мяса

2 морковки

зеленый лук

300 г помидоров

30 г смальца

щепотка сахара

1 свекла

специи по вкусу

чеснок

сметана

Способ приготовления:

Куски свинины тщательно промойте и поставьте вариться на среднем огне. После закипания проварите мясо еще в течение 5 минут, а затем смените воду на чистую. В новый бульон поместите луковицу в шелухе, картофель и морковь. Готовьте бульон на маленьком огне в течение полутора часа. Как только бульон закипит, извлеките картофелину и луковицу, и добавьте в кастрюлю нарезанную свеклу. Картофелину измельчите вилкой и отправьте обратно в кастрюлю на финальном этапе готовки. Еще одну луковицу нарежьте мелким кубиком и обжарьте на смальце. Также обжарьте и натертую на терке морковь. Параллельно натрите на мелкой терке и помидоры. Они пойдут в кастрюлю с борщом вместо томатной пасты. В то же время в бульон нужно добавить нарезанный картофель и капусту. Как только овощи станут мягкими, можно вливать мусс из помидоров, а также овощную зажарку. Не забудьте отправить в кастрюлю с борщом по-слобожански чеснок, любимые специи, зелень.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в украинском правительстве хотят популяризовать борщ и другие национальные блюда на мировом уровне. Еще раньше появилась инициатива касаемо введения в календарь специального "вкусного" праздника, которым может стать День украинского борща.

Также мы рассказывали, какой секретный ингредиент предлагают добавлять хозяйкам в борщ, чтобы он был самым вкусным.