Что делать, если не успеваете переработать огурцы или помидоры

В течение 12 часов с овощами ничего не случиться

Если заготовленных для консервирования огурцов или помидоров слишком много, и вы физически не успеваете их переработать все сразу — не переживайте.

Есть две главные причины не беспокоиться насчет того, что оставшиеся овощи подпортятся и сгниют. Об этом рассказали в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Во-первых, существует правило "золотых 12-ти часов", в течении которых с овощами ничего не случится. Во-вторых, неоднократно проверено, что спелые (но не перезрелые!) овощи могут храниться в течение недели. Главное — найти для них прохладное местечко, куда не попадает прямой солнечный свет, и разложить по отдельным тарам.

Периодически проверяйте, нет ли мягких или подпорченных овощей — такие сразу режьте в салат, иначе они испортят ваши заготовки на зиму. Остальные закроете тогда, когда появится для этого время.

Ранее мы писали, как хранить огурцы в холодильнике, чтобы они оставались свежими более 2 месяцев и дольше.