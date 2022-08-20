Апельсиновый пирог с маком: очень простой в приготовлении невероятный десерт в пост

Этот десерт – настоящий праздник души

Для некоторых людей очень тяжело соблюдать гастрономические правила в период Успенского поста, который в 2022 году продлится до 27 августа. Но даже в эти дни домашнее меню можно разнообразить, ведь постные блюда могут быть даже очень вкусными. Это касается и десертов, например, рогаликов с вареньем, рецептом которых мы делились ранее.

Постная выпечка тоже может быть вкусной, ароматной и красивой. Предлагаем своим читателям приготовить постный апельсиновый пирог с маком, рецептом которого поделились в кулинарном блоге "Вегетарианские рецепты" в Инстаграме.

Как приготовить апельсиновый пирог с маком

Ингредиенты:

Мука — 2 стакана

Манка — 2 стакана

Сахар — 1 стакан

Мак — 100 г

Апельсины – 4 шт.

Масло сливочное — 100 г (можно заменить на растительное без запаха)

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Сода – 0.5 ч.л.

Ваниль – 1 ч.л.

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Приготовление:

Мак залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 10 минут. Апельсины тщательно помыть и с трех апельсинов аккуратно снять цедру без белого слоя, нарезать ее на мелкие пластинки. Из всех апельсинов выдавить сок, можно с кусочками мякоти. Масло растопить. Смешать апельсиновый сок, ванильный сахар и масло. Распаренный мак процедить через сито, положить в большую ступку или миску, засыпать сахаром и растолочь. Добавить к маку цедру. Муку просеять. Добавить соду, разрыхлитель, манку и смесь мака с сахаром и цедрой. Влить масло, апельсиновый сок и тщательно перемешать массу до однородного состояния ложкой. Выходит тесто немного гуще, чем на оладьи. Если тесто получилось очень густым, можно добавить еще сока или разбавить водой. Форму выстелить бумагой для выпечки и смазать растительным маслом. Выложить тесто в форму и разровнять. Выпекать в духовке при 180 градусах около 50 минут. Готовность проверять шпажкой.

Ранее "Телеграф" делился рецептом идеального и вкуснейшего блюда в пост — печеного картофеля с грибами. Оно точно станет вашей любимым.