Апельсиновый пирог с маком: очень простой в приготовлении невероятный десерт в пост
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Этот десерт – настоящий праздник души
Для некоторых людей очень тяжело соблюдать гастрономические правила в период Успенского поста, который в 2022 году продлится до 27 августа. Но даже в эти дни домашнее меню можно разнообразить, ведь постные блюда могут быть даже очень вкусными. Это касается и десертов, например, рогаликов с вареньем, рецептом которых мы делились ранее.
Постная выпечка тоже может быть вкусной, ароматной и красивой. Предлагаем своим читателям приготовить постный апельсиновый пирог с маком, рецептом которого поделились в кулинарном блоге "Вегетарианские рецепты" в Инстаграме.
Как приготовить апельсиновый пирог с маком
Ингредиенты:
- Мука — 2 стакана
- Манка — 2 стакана
- Сахар — 1 стакан
- Мак — 100 г
- Апельсины – 4 шт.
- Масло сливочное — 100 г (можно заменить на растительное без запаха)
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
- Сода – 0.5 ч.л.
- Ваниль – 1 ч.л.
Приготовление:
- Мак залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 10 минут. Апельсины тщательно помыть и с трех апельсинов аккуратно снять цедру без белого слоя, нарезать ее на мелкие пластинки. Из всех апельсинов выдавить сок, можно с кусочками мякоти.
- Масло растопить. Смешать апельсиновый сок, ванильный сахар и масло.
- Распаренный мак процедить через сито, положить в большую ступку или миску, засыпать сахаром и растолочь. Добавить к маку цедру.
- Муку просеять. Добавить соду, разрыхлитель, манку и смесь мака с сахаром и цедрой. Влить масло, апельсиновый сок и тщательно перемешать массу до однородного состояния ложкой. Выходит тесто немного гуще, чем на оладьи. Если тесто получилось очень густым, можно добавить еще сока или разбавить водой.
- Форму выстелить бумагой для выпечки и смазать растительным маслом. Выложить тесто в форму и разровнять. Выпекать в духовке при 180 градусах около 50 минут. Готовность проверять шпажкой.
Ранее "Телеграф" делился рецептом идеального и вкуснейшего блюда в пост — печеного картофеля с грибами. Оно точно станет вашей любимым.