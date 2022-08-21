Как приготовить идеальный красный борщ: три "правила", о которых не стоит забывать домохозяйкам
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Насыщенный цвет одного из самых любимых украинских блюд кроется в трех "правилах".
Вкусный, наваристый борщ — одна из основ традиционной украинской кухни. Помимо "официального" его рецепта, у каждой хозяйки есть еще и свой — "фирменный". К примеру, некоторые домохозяйки добавляют в борщ старое сало, а кто-то ягоды или рассол.
Однако сегодня мы хотим рассказать, как добиться идеально красного, насыщенного цвета блюда. Как сообщает belnovosti, для этого важно соблюдать всего три "правила".
Секреты приготовления идеально красного борща
- Ответственно относитесь к приготовлению бульона
Чтобы приготовить вкусный борщ, стоит ответственно отнестись к приготовлению бульона, желательно из мяса на косточке. Варить такую основу нужно дольше, однако вкус будет потрясающим.
- Количество свеклы
Секрет приготовления идеального супа — это использование такого же количества свеклы, как и количества картофеля, которе вы добавляете.
- Идеальная кислинка
Чтобы добавить борщу пикантную кислинку, можно добавить уксус или лимонный сок. Однако помимо этого можно использовать также сок, оставшийся от квашеной капусты.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в украинском правительстве хотят популяризовать борщ и другие национальные блюда на мировом уровне. Еще раньше появилась инициатива касаемо введения в календарь специального "вкусного" праздника, которым может стать День украинского борща.
Также мы рассказывали, какой секретный ингредиент предлагают добавлять хозяйкам в борщ, чтобы он был самым вкусным.