Как приготовить идеальный красный борщ: три "правила", о которых не стоит забывать домохозяйкам

Насыщенный цвет одного из самых любимых украинских блюд кроется в трех "правилах".

Вкусный, наваристый борщ — одна из основ традиционной украинской кухни. Помимо "официального" его рецепта, у каждой хозяйки есть еще и свой — "фирменный". К примеру, некоторые домохозяйки добавляют в борщ старое сало, а кто-то ягоды или рассол.

Однако сегодня мы хотим рассказать, как добиться идеально красного, насыщенного цвета блюда. Как сообщает belnovosti, для этого важно соблюдать всего три "правила".

Секреты приготовления идеально красного борща

Ответственно относитесь к приготовлению бульона

Чтобы приготовить вкусный борщ, стоит ответственно отнестись к приготовлению бульона, желательно из мяса на косточке. Варить такую основу нужно дольше, однако вкус будет потрясающим.

Количество свеклы

Секрет приготовления идеального супа — это использование такого же количества свеклы, как и количества картофеля, которе вы добавляете.

Идеальная кислинка

Чтобы добавить борщу пикантную кислинку, можно добавить уксус или лимонный сок. Однако помимо этого можно использовать также сок, оставшийся от квашеной капусты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в украинском правительстве хотят популяризовать борщ и другие национальные блюда на мировом уровне. Еще раньше появилась инициатива касаемо введения в календарь специального "вкусного" праздника, которым может стать День украинского борща.

Также мы рассказывали, какой секретный ингредиент предлагают добавлять хозяйкам в борщ, чтобы он был самым вкусным.