Укр

Как приготовить идеальный красный борщ: три "правила", о которых не стоит забывать домохозяйкам

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
67
Как приготовить идеальный красный борщ: три "правила", о которых не стоит забывать домохозяйкам Новость обновлена 21 августа 2022, 15:10

Насыщенный цвет одного из самых любимых украинских блюд кроется в трех "правилах".

Вкусный, наваристый борщ — одна из основ традиционной украинской кухни. Помимо "официального" его рецепта, у каждой хозяйки есть еще и свой — "фирменный". К примеру, некоторые домохозяйки добавляют в борщ старое сало, а кто-то ягоды или рассол.

Однако сегодня мы хотим рассказать, как добиться идеально красного, насыщенного цвета блюда. Как сообщает belnovosti, для этого важно соблюдать всего три "правила".

Секреты приготовления идеально красного борща

  • Ответственно относитесь к приготовлению бульона

Чтобы приготовить вкусный борщ, стоит ответственно отнестись к приготовлению бульона, желательно из мяса на косточке. Варить такую основу нужно дольше, однако вкус будет потрясающим.

  • Количество свеклы

Секрет приготовления идеального супа — это использование такого же количества свеклы, как и количества картофеля, которе вы добавляете.

  • Идеальная кислинка

Чтобы добавить борщу пикантную кислинку, можно добавить уксус или лимонный сок. Однако помимо этого можно использовать также сок, оставшийся от квашеной капусты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в украинском правительстве хотят популяризовать борщ и другие национальные блюда на мировом уровне. Еще раньше появилась инициатива касаемо введения в календарь специального "вкусного" праздника, которым может стать День украинского борща.

Также мы рассказывали, какой секретный ингредиент предлагают добавлять хозяйкам в борщ, чтобы он был самым вкусным.

Теги:
#Рецепт #Борщ #Лайфхак