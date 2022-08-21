Как приготовить вкусный соус для мяса и рыбы на зиму из слив: вы забудете о магазинных приправах

Рецепт простой, а результат превосходит все ожидания.

Сливы — это очень популярный фрукт, из которого можно приготовить множество различных блюд, а также заготовок на зиму. И именно об одной из таких закаток мы и хотим вам сегодня рассказать — о рецепте соуса для рыбы и мяса. Отметим, что один раз приготовив этот соус, вы навсегда откажетесь от магазинных аналогов.

Сливовый соус: рецепт

Ингредиенты:

сливы – 2 кг;

чеснок – 200 гр;

сахар – 150-200 гр;

соль – 2 ст. л;

томатная паста – 2 ст. л.;

перец (острый) – 90 гр.

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Способ приготовления:

Хорошо вымойте сливы, и удалите косточки.

Чеснок очистите, перец порежьте на кусочки и удалите семена и плодоножки.

Отправьте все овощи в мясорубку и перекрутите все вместе со сливой. Также это можно сделать с помощью блендера или кухонного комбайна.

Готовую массу отправьте в кастрюлю, добавьте соль, сахар и томатную пасту. Все перемешайте и поставьте на огонь.

Варите в течение 30 минут, постоянно помешивая.

Затем разлейте готовый соус по стерилизованным банкам и закатайте крышками.

Банки переверните, укутайте и держите так, пока они полностью не остынут. Хранить соус нужно в темном и прохладном месте.

Также из томатов на зиму можно приготовить еще один натуральный соус – аджику. Она получается в меру острой и очень ароматной. Рецептом домашней аджики ранее делился "Телеграф".