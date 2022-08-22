Можно ли использовать йодированную соль, и какой уксус лучше для консервации овощей: дельные советы от опытных хозяек

Оказывается, мелкая соль не годится для зимних заготовок

Для того чтобы результат летнего консервирования радовал каждую зиму, приходится следовать определенным правилам консервации. Например, не всегда можно удачно заготовить помидоры на зиму, чтобы они не трескались. Также много вопросов возникает насчет соли — какую лучше использовать, чтобы овощи выходили вкусны и дольше хранились в банках.

В кулинарном блоге zakatki_na_zimy рассказали, стоит ли использовать при консервации йодированную соль, какого размера должна быть поваренная приправа, какой использовать перец и уксус для приготовления заготовок.

Йодированная соль в закрутках: да или нет

Соль, которая используется, должна быть простой, не йодированной. Опытным путем удалось выяснить, что дополнительная обработка специальным составом искажает вкус, подходит не для всех видов заготовки. К тому же сокращается срок хранения. Также приправа должна быть крупной или среднего размера — мелкая соль менее вкусная и часто сложно угадать ее пропорции.

Используя перец, выберите его в горошинах в случае помидоров и молотый с огурцами. Это позволит вкусу лучше проникнуть в овощ.

Уксус нужно использовать обычный столовый от 5% до 9%. В некоторых рецептах используется яблочный, но это скорее исключение.

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Ранее "Телеграф" писал, как сделать так, чтобы банки с соленьями не взрывались, а также, для чего добавлять в консервацию аспирин.