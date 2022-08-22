Вкуснейшая рыба в томатном соусе: то, что нужно в летний пост
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Рыба прекрасно сочетается с овощами и не противоречит уставу щадящего Успенского поста.
Любители рыбы и почитатели традиций православного поста могут часто баловать себя вкусными рыбными рецептами. Ведь Успенский пост имеет ощутимые послабления по сравнению с более строгим Великим постом. Недавно "Телеграф" рассказывал, как приготовить постный рыбный суп с морепродуктами на испанский манер.
А вот приготовленный в томате минтай, рецепт которого мы предлагаем вашему вниманию, отлично подходит под разнообразный гарнир – рис, картофель, овощи или же просто с ломтиками хлеба. Не переживайте, в томате даже суховатая и замороженная рыба пропаривается, пропитывается овощным ароматом и становится вкусной и мягкой. Готовится такой обед просто и достаточно быстро.
Ингредиенты:
- филе минтая,
- лук,
- морковь,
- чеснок,
- томатная паста,
- лимонный сок,
- панировка,
- соль,
- перец,
- сахар,
- кипяток.
Приготовление:
- Порежьте лук небольшими кубиками.
- Морковь натрите на крупной терке.
- Чеснок мелко порежьте или пропустите через чесночницу.
- Филе минтая порежьте крупными кусочками, посыпьте солью, перцем и полейте лимонным соком.
- Обваляйте рыбу в панировке и обжарьте со всех сторон до золотой корочки примерно 5 минут.
- В другой кастрюльке или сотейнике обжарьте лук до мягкости.
- Томатную пасту разведите с кипятком и сахаром.
- Переложите обжаренную рыбу в лук. Сверху посыпьте морковью и чесноком. Залейте томатной подливой и тушите все в течение 5 минут.
- Затем аккуратно перемешайте, при необходимости добавьте еще кипяток, посолите по вкусу и тушите еще 10 минут.
Приятного аппетита!
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