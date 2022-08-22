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Вкуснейшая рыба в томатном соусе: то, что нужно в летний пост

Автор
Ольга Княжевич
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Рыба с овощами в томатном соусе – прекрасный постный обед
Рыба с овощами в томатном соусе – прекрасный постный обед

Рыба прекрасно сочетается с овощами и не противоречит уставу щадящего Успенского поста.

Любители рыбы и почитатели традиций православного поста могут часто баловать себя вкусными рыбными рецептами. Ведь Успенский пост имеет ощутимые послабления по сравнению с более строгим Великим постом. Недавно "Телеграф" рассказывал, как приготовить постный рыбный суп с морепродуктами на испанский манер.

А вот приготовленный в томате минтай, рецепт которого мы предлагаем вашему вниманию, отлично подходит под разнообразный гарнир – рис, картофель, овощи или же просто с ломтиками хлеба. Не переживайте, в томате даже суховатая и замороженная рыба пропаривается, пропитывается овощным ароматом и становится вкусной и мягкой. Готовится такой обед просто и достаточно быстро.

Ингредиенты:

  • филе минтая,
  • лук,
  • морковь,
  • чеснок,
  • томатная паста,
  • лимонный сок,
  • панировка,
  • соль,
  • перец,
  • сахар,
  • кипяток.

Приготовление:

  1. Порежьте лук небольшими кубиками.
  2. Морковь натрите на крупной терке.
  3. Чеснок мелко порежьте или пропустите через чесночницу.
  4. Филе минтая порежьте крупными кусочками, посыпьте солью, перцем и полейте лимонным соком.
  5. Обваляйте рыбу в панировке и обжарьте со всех сторон до золотой корочки примерно 5 минут.
  6. В другой кастрюльке или сотейнике обжарьте лук до мягкости.
  7. Томатную пасту разведите с кипятком и сахаром.
  8. Переложите обжаренную рыбу в лук. Сверху посыпьте морковью и чесноком. Залейте томатной подливой и тушите все в течение 5 минут.
  9. Затем аккуратно перемешайте, при необходимости добавьте еще кипяток, посолите по вкусу и тушите еще 10 минут.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился рецептом запеченных фаршированных лодочек из баклажанов, которые сами плывут в рот. Также узнайте, как приготовить вкусный соус из слив для мяса и рыбы.

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#Рецепт #Рыба