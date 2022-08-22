Вкуснейшая рыба в томатном соусе: то, что нужно в летний пост

Рыба прекрасно сочетается с овощами и не противоречит уставу щадящего Успенского поста.

Любители рыбы и почитатели традиций православного поста могут часто баловать себя вкусными рыбными рецептами. Ведь Успенский пост имеет ощутимые послабления по сравнению с более строгим Великим постом. Недавно "Телеграф" рассказывал, как приготовить постный рыбный суп с морепродуктами на испанский манер.

А вот приготовленный в томате минтай, рецепт которого мы предлагаем вашему вниманию, отлично подходит под разнообразный гарнир – рис, картофель, овощи или же просто с ломтиками хлеба. Не переживайте, в томате даже суховатая и замороженная рыба пропаривается, пропитывается овощным ароматом и становится вкусной и мягкой. Готовится такой обед просто и достаточно быстро.

Ингредиенты:

филе минтая,

лук,

морковь,

чеснок,

томатная паста,

лимонный сок,

панировка,

соль,

перец,

сахар,

кипяток.

Приготовление:

Порежьте лук небольшими кубиками. Морковь натрите на крупной терке. Чеснок мелко порежьте или пропустите через чесночницу. Филе минтая порежьте крупными кусочками, посыпьте солью, перцем и полейте лимонным соком. Обваляйте рыбу в панировке и обжарьте со всех сторон до золотой корочки примерно 5 минут. В другой кастрюльке или сотейнике обжарьте лук до мягкости. Томатную пасту разведите с кипятком и сахаром. Переложите обжаренную рыбу в лук. Сверху посыпьте морковью и чесноком. Залейте томатной подливой и тушите все в течение 5 минут. Затем аккуратно перемешайте, при необходимости добавьте еще кипяток, посолите по вкусу и тушите еще 10 минут.

Приятного аппетита!

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