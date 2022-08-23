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Салат "Свекольный цацики": очень простой рецепт летнего блюда от Глинской (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Салат Свекольный цацики по рецепту Лизы Глинской Новость обновлена 23 августа 2022, 15:07
Салат Свекольный цацики по рецепту Лизы Глинской

Очень вкусный с драниками или капустными оладьями

Майонез в этом салате не понадобится, а вот сметанка будет в самый раз. Украинский кулинар Лиза Глинская, ранее поделившаяся рецептом сытного салата с говяжьим языком, рассказала, как приготовить свекольный цацики.

Дзадзики или цацики — это холодный, сливочный салатный соус из йогурта и огурцов — классика греческой кухни. Однако в этом салате Глинская сделала ставку на свеклу. Рецептом блюда кулинар поделилась на собственном YouTube-канале. Свекольный цацики можно подать с драниками или капустными оладьями.

Как приготовить салат "Свекольный цацики"

Ингредиенты:

  • 300 г сметаны жирностью 10%
  • 1 свекла
  • 3 огурца
  • 200 г редиса
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 2 зубчика чеснока
  • укроп
  • соль по вкусу
  • 2 ст.л. оливкового масла

Приготовление:

  1. Натираем на терке огурцы, редис и свеклу.
  2. Добавляем сметану, укроп, оливковое масло, сок лимона и соль. Перемешиваем.

Ранее украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом свекольного салата. Нужно только время, чтобы запечь свеклу, все остальное займет не больше 10 минут.

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