Салат "Свекольный цацики": очень простой рецепт летнего блюда от Глинской (видео)

Очень вкусный с драниками или капустными оладьями

Майонез в этом салате не понадобится, а вот сметанка будет в самый раз. Украинский кулинар Лиза Глинская, ранее поделившаяся рецептом сытного салата с говяжьим языком, рассказала, как приготовить свекольный цацики.

Дзадзики или цацики — это холодный, сливочный салатный соус из йогурта и огурцов — классика греческой кухни. Однако в этом салате Глинская сделала ставку на свеклу. Рецептом блюда кулинар поделилась на собственном YouTube-канале. Свекольный цацики можно подать с драниками или капустными оладьями.

Как приготовить салат "Свекольный цацики"

Ингредиенты:

300 г сметаны жирностью 10%

1 свекла

3 огурца

200 г редиса

1 ст.л. лимонного сока

2 зубчика чеснока

укроп

соль по вкусу

2 ст.л. оливкового масла

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Приготовление:

Натираем на терке огурцы, редис и свеклу. Добавляем сметану, укроп, оливковое масло, сок лимона и соль. Перемешиваем.

Ранее украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом свекольного салата. Нужно только время, чтобы запечь свеклу, все остальное займет не больше 10 минут.