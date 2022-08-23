Салат "Свекольный цацики": очень простой рецепт летнего блюда от Глинской (видео)
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Очень вкусный с драниками или капустными оладьями
Майонез в этом салате не понадобится, а вот сметанка будет в самый раз. Украинский кулинар Лиза Глинская, ранее поделившаяся рецептом сытного салата с говяжьим языком, рассказала, как приготовить свекольный цацики.
Дзадзики или цацики — это холодный, сливочный салатный соус из йогурта и огурцов — классика греческой кухни. Однако в этом салате Глинская сделала ставку на свеклу. Рецептом блюда кулинар поделилась на собственном YouTube-канале. Свекольный цацики можно подать с драниками или капустными оладьями.
Как приготовить салат "Свекольный цацики"
Ингредиенты:
- 300 г сметаны жирностью 10%
- 1 свекла
- 3 огурца
- 200 г редиса
- 1 ст.л. лимонного сока
- 2 зубчика чеснока
- укроп
- соль по вкусу
- 2 ст.л. оливкового масла
Приготовление:
- Натираем на терке огурцы, редис и свеклу.
- Добавляем сметану, укроп, оливковое масло, сок лимона и соль. Перемешиваем.
Ранее украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом свекольного салата. Нужно только время, чтобы запечь свеклу, все остальное займет не больше 10 минут.