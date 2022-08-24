Настоящие украинские вареники: рецепт пышного теста с ягодной начинкой
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Попробуйте приготовить пушистые и воздушные сладкие вареники на пару – это просто праздничный рецепт.
Хотите порадовать домашних вкуснейшими украинскими варениками? В отличие от привычных вареников из тонкого теста, этот десерт получается нежнейшим, пушистым и пышным.
"Телеграф" нашел для вас рецепт идеального теста вареников для ягодной начинки, которые самое время готовить летом, в сезон витаминов. Вы можете выбирать начинку в вареники на свой вкус – вишню, смородину, чернику, клубнику, шелковицу. Выходит очень нежно и вкусно!
Как приготовить пышные варенки на пару
Ингредиенты:
- ягоды,
- ряженка или кефир 2,5% жирности – 250 г,
- сливочное масло – 50 г,
- мука – 400 г,
- соль – 1/3 ч. ложка,
- сода – 1 ч. ложка,
- сахар – 2 ст. ложки,
- крахмал – 1 ч. ложка.
Приготовление:
- В кефир добавьте соль, соду, 300 г просеянной муки и замесите тесто.
- Посыпьте стол мукой и вымесите тесто руками примерно 5 минут, чтобы оно перестало липнуть к рукам.
- Вымешенное тесто положите в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте на 20 минут.
- Подготовьте начинку: ягоды помойте, обсушите и при необходимости очистите от косточек.
- Сахар смешайте с крахмалом. Крахмал не даст лишнему соку вытекать из вареников.
- Тесто разделите пополам, выложите на посыпанный мукой стол, обомните, раскатайте и вырежьте кружочки стаканом или формой.
- В каждый кружочек теста посыпьте примерно пол чайной ложки сахарно-крахмальной смеси и выложите немного ягод.
- Слепите вареники и выложите их на доску, посыпанную мукой.
- Слепленные вареники выложите в пароварку или в дуршлаг, установленный над кипящей кастрюлей, и накройте крышкой. Готовьте 6 минут
- Пока варится первая порция, подготовьте вторую из оставшегося теста.
- Готовые вареники должны разбухнуть и немного увеличиться в размере. Обмажьте их сливочным маслом и подавайте горячими.
Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" делился с вами рецептом от Евгения Клопотенко, как приготовить ленивые вареники с ягодной сметаной.