Сытные рогалики с орехами на смальце: самый простой рецепт вкусностей к Ореховому Спасу-2022
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Такие рассыпчатые, что тают во рту
Чтобы тесто получилось очень нежным, рассыпчатым и немного слоистым внутри, некоторые хозяйки добавляют в него обычный смалец. К этому продукту многие относятся с недоверием, но, поверьте, результат того стоит.
Уже 29 августа украинцы будут отмечать Третий Ореховый Спас, почему же тогда не приготовить к народному празднику соответствующие вкусности, тем более готовятся они очень легко. Рецептом ореховых рогаликов поделилась фудблогерша Екатерина Кудляк в Инстаграме.
Ингредиенты на тесто:
- 600 г муки
- 300 г смальца
- 150 г сметаны
- 150 мл молока
- 3 желтка
- 2,5 ч.л. разрыхлителя
- 1,5 ст.л. сока лимона
Начинка:
- 300 г орехов
- 100 г сахара
- 2 белка
Дополнительно:
- сахарная пудра для посыпки
Приготовление:
- Делаем тесто. Муку со смальцем перетираем в крошку, добавляем остальные составляющие и быстро замешиваем тесто. Заворачиваем в пленку и ставим в холодильник на час.
- Делаем начинку. Орехи молотим в блендере, добавляем сахар, белки, вымешаем (начинка должна быть не жидкая).
- Тесто разделяем на три части, каждую часть раскатываем в круг, разрезаем на 16 частиц.
- Выкладываем начинку, заворачиваем рогаликом.
- Выпекаем при температуре 180 градусов 30 минут. Посыпаем сахарной пудрой.
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