Сытные рогалики с орехами на смальце: самый простой рецепт вкусностей к Ореховому Спасу-2022

Такие рассыпчатые, что тают во рту

Чтобы тесто получилось очень нежным, рассыпчатым и немного слоистым внутри, некоторые хозяйки добавляют в него обычный смалец. К этому продукту многие относятся с недоверием, но, поверьте, результат того стоит.

Уже 29 августа украинцы будут отмечать Третий Ореховый Спас, почему же тогда не приготовить к народному празднику соответствующие вкусности, тем более готовятся они очень легко. Рецептом ореховых рогаликов поделилась фудблогерша Екатерина Кудляк в Инстаграме.

Ингредиенты на тесто:

600 г муки

300 г смальца

150 г сметаны

150 мл молока

3 желтка

2,5 ч.л. разрыхлителя

1,5 ст.л. сока лимона

Начинка:

300 г орехов

100 г сахара

2 белка

Дополнительно:

сахарная пудра для посыпки

Приготовление:

Делаем тесто. Муку со смальцем перетираем в крошку, добавляем остальные составляющие и быстро замешиваем тесто. Заворачиваем в пленку и ставим в холодильник на час. Делаем начинку. Орехи молотим в блендере, добавляем сахар, белки, вымешаем (начинка должна быть не жидкая). Тесто разделяем на три части, каждую часть раскатываем в круг, разрезаем на 16 частиц. Выкладываем начинку, заворачиваем рогаликом. Выпекаем при температуре 180 градусов 30 минут. Посыпаем сахарной пудрой.

Ранее "Телеграф" делился рецептом рыхлого теста к вареникам. Этот десерт получается нежнейшим, рыхлым и пышным.