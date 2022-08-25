Укр

Сытные рогалики с орехами на смальце: самый простой рецепт вкусностей к Ореховому Спасу-2022

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
531
Как приготовить рогалики с ореховой начинкой – простой рецепт Новость обновлена 25 августа 2022, 16:41
Как приготовить рогалики с ореховой начинкой – простой рецепт

Такие рассыпчатые, что тают во рту

Чтобы тесто получилось очень нежным, рассыпчатым и немного слоистым внутри, некоторые хозяйки добавляют в него обычный смалец. К этому продукту многие относятся с недоверием, но, поверьте, результат того стоит.

Уже 29 августа украинцы будут отмечать Третий Ореховый Спас, почему же тогда не приготовить к народному празднику соответствующие вкусности, тем более готовятся они очень легко. Рецептом ореховых рогаликов поделилась фудблогерша Екатерина Кудляк в Инстаграме.

Ингредиенты на тесто:

  • 600 г муки
  • 300 г смальца
  • 150 г сметаны
  • 150 мл молока
  • 3 желтка
  • 2,5 ч.л. разрыхлителя
  • 1,5 ст.л. сока лимона

Начинка:

  • 300 г орехов
  • 100 г сахара
  • 2 белка

Дополнительно:

  • сахарная пудра для посыпки

Приготовление:

  1. Делаем тесто. Муку со смальцем перетираем в крошку, добавляем остальные составляющие и быстро замешиваем тесто. Заворачиваем в пленку и ставим в холодильник на час.
  2. Делаем начинку. Орехи молотим в блендере, добавляем сахар, белки, вымешаем (начинка должна быть не жидкая).
  3. Тесто разделяем на три части, каждую часть раскатываем в круг, разрезаем на 16 частиц.
  4. Выкладываем начинку, заворачиваем рогаликом.
  5. Выпекаем при температуре 180 градусов 30 минут. Посыпаем сахарной пудрой.

Ранее "Телеграф" делился рецептом рыхлого теста к вареникам. Этот десерт получается нежнейшим, рыхлым и пышным.

Теги:
#Рецепты #Выпечка #Рогалики