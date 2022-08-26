Будет храниться долгие месяцы: как заморозить маринованную курицу с летними овощами на зиму

Облегчите себе приготовление блюд и сделайте заготовку на зиму

Украинский диетолог Татьяна Лакуста, ранее поделившаяся списком необходимых заготовок на зиму, поделилась рецептом летней заморозки для облегчения планирования рациона в холодное время года.

Специалист предлагает сочетать в рецепте мясо курицы и сезонные овощи. Таким образом, будет заготовлено блюдо, которое будет храниться 3-4 месяца и при необходимости закроет вопрос в приготовлении пищи за 10-15 минут.

Маринованная курица с летними овощами — рецепт заморозки

Ингредиенты:

1 кг цукини

500 г брокколи

500 г моркови

500 г болгарского перца

300 г красного лука

1 кг фила курятины

Приготовление:

Филе курятины измельчить кусочками, замариновать в смеси лимонного сока, горчицы, щепотки соли. Сырые овощи измельчить, смешать, разместить по пакетам под разовую порцию приготовления.

Ранее Татьяна Лакуста рассказала, какие овощи, фрукты и смеси заготовить на зиму. Эксперт прописала варианты заготовок, которые могут понадобиться в любой момент.