Укр

Будет храниться долгие месяцы: как заморозить маринованную курицу с летними овощами на зиму

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
96
Диетолог Татьяна Лакуста поделилась простым рецептом заготовки на зиму Новость обновлена 26 августа 2022, 17:40
Диетолог Татьяна Лакуста поделилась простым рецептом заготовки на зиму

Облегчите себе приготовление блюд и сделайте заготовку на зиму

Украинский диетолог Татьяна Лакуста, ранее поделившаяся списком необходимых заготовок на зиму, поделилась рецептом летней заморозки для облегчения планирования рациона в холодное время года.

Специалист предлагает сочетать в рецепте мясо курицы и сезонные овощи. Таким образом, будет заготовлено блюдо, которое будет храниться 3-4 месяца и при необходимости закроет вопрос в приготовлении пищи за 10-15 минут.

Маринованная курица с летними овощами — рецепт заморозки

Ингредиенты:

  • 1 кг цукини
  • 500 г брокколи
  • 500 г моркови
  • 500 г болгарского перца
  • 300 г красного лука
  • 1 кг фила курятины

Приготовление:

  1. Филе курятины измельчить кусочками, замариновать в смеси лимонного сока, горчицы, щепотки соли.
  2. Сырые овощи измельчить, смешать, разместить по пакетам под разовую порцию приготовления.

Ранее Татьяна Лакуста рассказала, какие овощи, фрукты и смеси заготовить на зиму. Эксперт прописала варианты заготовок, которые могут понадобиться в любой момент.

Теги:
#Заготовка #Рецепти