Будет храниться долгие месяцы: как заморозить маринованную курицу с летними овощами на зиму
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Облегчите себе приготовление блюд и сделайте заготовку на зиму
Украинский диетолог Татьяна Лакуста, ранее поделившаяся списком необходимых заготовок на зиму, поделилась рецептом летней заморозки для облегчения планирования рациона в холодное время года.
Специалист предлагает сочетать в рецепте мясо курицы и сезонные овощи. Таким образом, будет заготовлено блюдо, которое будет храниться 3-4 месяца и при необходимости закроет вопрос в приготовлении пищи за 10-15 минут.
Маринованная курица с летними овощами — рецепт заморозки
Ингредиенты:
- 1 кг цукини
- 500 г брокколи
- 500 г моркови
- 500 г болгарского перца
- 300 г красного лука
- 1 кг фила курятины
Приготовление:
- Филе курятины измельчить кусочками, замариновать в смеси лимонного сока, горчицы, щепотки соли.
- Сырые овощи измельчить, смешать, разместить по пакетам под разовую порцию приготовления.
Ранее Татьяна Лакуста рассказала, какие овощи, фрукты и смеси заготовить на зиму. Эксперт прописала варианты заготовок, которые могут понадобиться в любой момент.