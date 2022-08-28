Домашнее печенье из трех ингредиентов: простейший рецепт, с которым вы забудете про магазинные сладости

Полезная еда не может быть вкусной, и это печенье это доказывает.

Зачем покупать в магазине различную выпечку, если можно приготовить ее дома: и экономнее, и намного вкуснее. Ранее мы делились с вами рецептом песочного печенья "Орешки", которое можно приготовить без орешницы, а теперь рассказывает, как испечь полезное печенье из творога и яблок.

Как говорится в описании рецепта печенья в кулинарном блоге "Домашняя еда", блюдо получается нежным, вкусным и совсем не калорийным. Если в вашей семье есть детки, то обязательно возьмите этот рецепт на вооружение.

Творожное печенье с яблоками: рецепт

Ингредиенты:

200 г творога

1 яблоко

1 яйцо

2,5 ст. л. цельнозерновой муки

0,5 ч. л. разрыхлителя

немного подсластителя или сахара

щепотка соли

Способ приготовления:

В небольшой емкости взбейте яйцо с солью и небольшим количеством сахара. Можно добавить любой подсластитель по вкусу. К яйцу добавьте творог и разомните его вилкой до однородной массы. Можно также взбить в блендере. Яблоко почистите и натрите на крупной терке. Добавьте к тесту. После добавьте муку и перемешайте. Противень для запекания застелите пергаментом. Ложкой выложите тесто, формируя печенье. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35–40 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом рыхлого теста к вареникам. Этот десерт получается нежнейшим, рыхлым и пышным.