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Домашнее печенье из трех ингредиентов: простейший рецепт, с которым вы забудете про магазинные сладости

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Творожное печенье с яблоками - рецепт
Творожное печенье с яблоками - рецепт

Полезная еда не может быть вкусной, и это печенье это доказывает.

Зачем покупать в магазине различную выпечку, если можно приготовить ее дома: и экономнее, и намного вкуснее. Ранее мы делились с вами рецептом песочного печенья "Орешки", которое можно приготовить без орешницы, а теперь рассказывает, как испечь полезное печенье из творога и яблок.

Как говорится в описании рецепта печенья в кулинарном блоге "Домашняя еда", блюдо получается нежным, вкусным и совсем не калорийным. Если в вашей семье есть детки, то обязательно возьмите этот рецепт на вооружение.

Творожное печенье с яблоками: рецепт

Ингредиенты:

  • 200 г творога
  • 1 яблоко
  • 1 яйцо
  • 2,5 ст. л. цельнозерновой муки
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя
  • немного подсластителя или сахара
  • щепотка соли

Способ приготовления:

  1. В небольшой емкости взбейте яйцо с солью и небольшим количеством сахара. Можно добавить любой подсластитель по вкусу.
  2. К яйцу добавьте творог и разомните его вилкой до однородной массы. Можно также взбить в блендере.
  3. Яблоко почистите и натрите на крупной терке. Добавьте к тесту.
  4. После добавьте муку и перемешайте.
  5. Противень для запекания застелите пергаментом. Ложкой выложите тесто, формируя печенье.
  6. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35–40 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом рыхлого теста к вареникам. Этот десерт получается нежнейшим, рыхлым и пышным.

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#Рецепт #Печенье #Выпечка