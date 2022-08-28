Домашнее печенье из трех ингредиентов: простейший рецепт, с которым вы забудете про магазинные сладости
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Полезная еда не может быть вкусной, и это печенье это доказывает.
Зачем покупать в магазине различную выпечку, если можно приготовить ее дома: и экономнее, и намного вкуснее. Ранее мы делились с вами рецептом песочного печенья "Орешки", которое можно приготовить без орешницы, а теперь рассказывает, как испечь полезное печенье из творога и яблок.
Как говорится в описании рецепта печенья в кулинарном блоге "Домашняя еда", блюдо получается нежным, вкусным и совсем не калорийным. Если в вашей семье есть детки, то обязательно возьмите этот рецепт на вооружение.
Творожное печенье с яблоками: рецепт
Ингредиенты:
- 200 г творога
- 1 яблоко
- 1 яйцо
- 2,5 ст. л. цельнозерновой муки
- 0,5 ч. л. разрыхлителя
- немного подсластителя или сахара
- щепотка соли
Способ приготовления:
- В небольшой емкости взбейте яйцо с солью и небольшим количеством сахара. Можно добавить любой подсластитель по вкусу.
- К яйцу добавьте творог и разомните его вилкой до однородной массы. Можно также взбить в блендере.
- Яблоко почистите и натрите на крупной терке. Добавьте к тесту.
- После добавьте муку и перемешайте.
- Противень для запекания застелите пергаментом. Ложкой выложите тесто, формируя печенье.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35–40 минут.
Ранее "Телеграф" делился рецептом рыхлого теста к вареникам. Этот десерт получается нежнейшим, рыхлым и пышным.