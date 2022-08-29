Тает во рту: рецепт вкусного орехового пирога к Спасу
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Этот нежный пирог не оставит вас равнодушным
Очень простой рецепт орехового пирога, который можно легко приготовить в домашних условиях к празднику Орехового Спаса 29 августа.
Орехи прекрасно сочетаются с белками, что пирог буквально тает во рту. Рецептом вкусности поделилась фудблогерша под ником cooking_by_lyana в Инстаграме.
Как приготовить пирог с грецкими орехами
Ингредиенты на песочное тесто:
- Масло — 100 г
- Мука — 250 г
- Сахар — 100 г
- Ванильный сахар
- Желтки – 4 шт.
Ингредиенты для начинки:
- Чищеные грецкие орехи — 200 г
- Белки – 4 шт.
- Сахар — 200 г
- Цедра 1 лимона
- Ванильный сахар
Приготовление:
- Масло комнатной температуры перетираем с мукой, добавляем желтки, сахар и ванильный сахар. Смешиваем тесто и отправляем на 30 минут в холодильник.
- Белки взбиваем до стойких пиков, постепенно вводя сахар и ванильный сахар. Добавляем сблендерированные орехи и лимонную цедру, легко перемешиваем.
- Тесто делим на две части. Первую раскатываем и выкладываем на форму с пергаментом. Выкладываем начинку и накрываем второй частью теста. Можете натереть по желанию.
- Отправляем в духовку и выпекаем 30 минут при температуре 180 градусов.
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