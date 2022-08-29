Укр

Тает во рту: рецепт вкусного орехового пирога к Спасу

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
86
Как приготовить пирог с грецкими орехами - рецепт
Как приготовить пирог с грецкими орехами - рецепт

Этот нежный пирог не оставит вас равнодушным

Очень простой рецепт орехового пирога, который можно легко приготовить в домашних условиях к празднику Орехового Спаса 29 августа.

Орехи прекрасно сочетаются с белками, что пирог буквально тает во рту. Рецептом вкусности поделилась фудблогерша под ником cooking_by_lyana в Инстаграме.

Как приготовить пирог с грецкими орехами

Ингредиенты на песочное тесто:

  • Масло — 100 г
  • Мука — 250 г
  • Сахар — 100 г
  • Ванильный сахар
  • Желтки – 4 шт.

Ингредиенты для начинки:

  • Чищеные грецкие орехи — 200 г
  • Белки – 4 шт.
  • Сахар — 200 г
  • Цедра 1 лимона
  • Ванильный сахар

Приготовление:

  1. Масло комнатной температуры перетираем с мукой, добавляем желтки, сахар и ванильный сахар. Смешиваем тесто и отправляем на 30 минут в холодильник.
  2. Белки взбиваем до стойких пиков, постепенно вводя сахар и ванильный сахар. Добавляем сблендерированные орехи и лимонную цедру, легко перемешиваем.
  3. Тесто делим на две части. Первую раскатываем и выкладываем на форму с пергаментом. Выкладываем начинку и накрываем второй частью теста. Можете натереть по желанию.
  4. Отправляем в духовку и выпекаем 30 минут при температуре 180 градусов.

Ранее "Телеграф" делился с читателями рецептом вкусного печенья "орешки", которое можно приготовить без специальной орешницы. Также мы писали, как приготовить настоящую арахисовую пасту.

Теги:
#Рецепты #Ореховый Спас #Пироги