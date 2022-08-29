Тает во рту: рецепт вкусного орехового пирога к Спасу

Этот нежный пирог не оставит вас равнодушным

Очень простой рецепт орехового пирога, который можно легко приготовить в домашних условиях к празднику Орехового Спаса 29 августа.

Орехи прекрасно сочетаются с белками, что пирог буквально тает во рту. Рецептом вкусности поделилась фудблогерша под ником cooking_by_lyana в Инстаграме.

Как приготовить пирог с грецкими орехами

Ингредиенты на песочное тесто:

Масло — 100 г

Мука — 250 г

Сахар — 100 г

Ванильный сахар

Желтки – 4 шт.

Ингредиенты для начинки:

Чищеные грецкие орехи — 200 г

Белки – 4 шт.

Сахар — 200 г

Цедра 1 лимона

Ванильный сахар

Приготовление:

Масло комнатной температуры перетираем с мукой, добавляем желтки, сахар и ванильный сахар. Смешиваем тесто и отправляем на 30 минут в холодильник. Белки взбиваем до стойких пиков, постепенно вводя сахар и ванильный сахар. Добавляем сблендерированные орехи и лимонную цедру, легко перемешиваем. Тесто делим на две части. Первую раскатываем и выкладываем на форму с пергаментом. Выкладываем начинку и накрываем второй частью теста. Можете натереть по желанию. Отправляем в духовку и выпекаем 30 минут при температуре 180 градусов.

Ранее "Телеграф" делился с читателями рецептом вкусного печенья "орешки", которое можно приготовить без специальной орешницы. Также мы писали, как приготовить настоящую арахисовую пасту.