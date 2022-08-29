Сладкая заготовка на зиму — пальчики оближешь: рецепт сливы в шоколаде
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На выходе получаем изысканный десерт, который смакуем в холодную пору
Вкус этого замечательного сливового варенья с шоколадом просто изумительный. Это неповторимое сочетание, от которого ваши родные будут в восторге.
Рецептом десерта поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме. Готовится оно не сложнее, чем обычное варенье.
Как заготовить сливу в шоколаде на зиму
Ингредиенты:
- слива без косточек 1 кг
- шоколад черный 75% 100 г
- сахар 750 г
Приготовление:
- Сливу засыпаем сахаром и оставляем на сутки, чтобы пустила сок.
- Добавляем шоколад (можно и орешков добавить) и варим на медленном огне минут 40, аккуратно помешивая.
- Разливаем по чистым сухим банкам.
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