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Сладкая заготовка на зиму — пальчики оближешь: рецепт сливы в шоколаде

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как приготовить сливу в шоколаде на зиму - рецепт
Как приготовить сливу в шоколаде на зиму - рецепт

На выходе получаем изысканный десерт, который смакуем в холодную пору

Вкус этого замечательного сливового варенья с шоколадом просто изумительный. Это неповторимое сочетание, от которого ваши родные будут в восторге.

Рецептом десерта поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме. Готовится оно не сложнее, чем обычное варенье.

Как заготовить сливу в шоколаде на зиму

Ингредиенты:

  • слива без косточек 1 кг
  • шоколад черный 75% 100 г
  • сахар 750 г

Приготовление:

  1. Сливу засыпаем сахаром и оставляем на сутки, чтобы пустила сок.
  2. Добавляем шоколад (можно и орешков добавить) и варим на медленном огне минут 40, аккуратно помешивая.
  3. Разливаем по чистым сухим банкам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить яблочно-арбузный джем. Такое лакомство на зиму — безумно вкусное и универсальное.

Теги:
#Шоколад #Десерты #Рецепты #Консервация #Сливы