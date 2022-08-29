Необычный рецепт баклажанов, от которых невозможно будет оторваться этой зимой

От этих баклажанов по-грузински за уши не оттащишь

Баклажан — это овощ, который почему-то недооценим для зимних заготовок. Но из него можно приготовить десятки великолепных блюд, к примеру, кабачково-баклажанную икру, или консервированные фаршированные баклажаны с перцем и морковью.

Также для любителей пикантных блюд мы предлагаем рецепт невероятно вкусной заготовки на зиму — баклажаны по-грузински. Готовится такая закуска достаточно просто. Рецептом блюда поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Как заготовить баклажаны по-грузински на зиму

Ингредиенты:

5 кг баклажан

5-6 болгарских перцев

2 горьких перца

2 головки чеснока

2 пучка зелени (петрушка + кинза)

2 стакана растительного масла

2 стакана 6%уксуса

Соль

1-2 ст. л. хмели-сунели

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Приготовление:

Баклажаны нарезать на кружочки и отварить в подсоленной воде минут 10-15 (можно и обжарить, но тогда масло в конце можно не добавлять, и баклажаны заранее посолить и потом обжарить). Затем высыпать в дуршлаг и положить сверху гнёт. Оставить на 1 час. Болгарский перец, острый перец и чеснок перекрутить через мясорубку. Зелень нарезать. Добавить хмели-сунели и соль по вкусу. Всё перемешать. Масло довести до кипения и залить баклажаны. Добавить уксус и всё перемешать. Разложить в стерилизованные банки. Стерилизовать минут 15-20 и закрутить. Закутать банки до полного остывания.

Ранее "Телеграф" поделился рецептом закуски из маринованных баклажанов. Блюдо получится невероятно вкусным, а насладится вкусом вы сможете очень быстро.