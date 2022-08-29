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Необычный рецепт баклажанов, от которых невозможно будет оторваться этой зимой

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как приготовить баклажаны по-грузински на зиму - рецепт
Как приготовить баклажаны по-грузински на зиму - рецепт

От этих баклажанов по-грузински за уши не оттащишь

Баклажан — это овощ, который почему-то недооценим для зимних заготовок. Но из него можно приготовить десятки великолепных блюд, к примеру, кабачково-баклажанную икру, или консервированные фаршированные баклажаны с перцем и морковью.

Также для любителей пикантных блюд мы предлагаем рецепт невероятно вкусной заготовки на зиму — баклажаны по-грузински. Готовится такая закуска достаточно просто. Рецептом блюда поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Как заготовить баклажаны по-грузински на зиму

Ингредиенты:

  • 5 кг баклажан
  • 5-6 болгарских перцев
  • 2 горьких перца
  • 2 головки чеснока
  • 2 пучка зелени (петрушка + кинза)
  • 2 стакана растительного масла
  • 2 стакана 6%уксуса
  • Соль
  • 1-2 ст. л. хмели-сунели

Приготовление:

  1. Баклажаны нарезать на кружочки и отварить в подсоленной воде минут 10-15 (можно и обжарить, но тогда масло в конце можно не добавлять, и баклажаны заранее посолить и потом обжарить).
  2. Затем высыпать в дуршлаг и положить сверху гнёт. Оставить на 1 час.
  3. Болгарский перец, острый перец и чеснок перекрутить через мясорубку. Зелень нарезать.
  4. Добавить хмели-сунели и соль по вкусу. Всё перемешать.
  5. Масло довести до кипения и залить баклажаны. Добавить уксус и всё перемешать.
  6. Разложить в стерилизованные банки. Стерилизовать минут 15-20 и закрутить. Закутать банки до полного остывания.

Ранее "Телеграф" поделился рецептом закуски из маринованных баклажанов. Блюдо получится невероятно вкусным, а насладится вкусом вы сможете очень быстро.

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#Рецепты #Баклажаны