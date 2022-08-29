Необычный рецепт баклажанов, от которых невозможно будет оторваться этой зимой
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 460
От этих баклажанов по-грузински за уши не оттащишь
Баклажан — это овощ, который почему-то недооценим для зимних заготовок. Но из него можно приготовить десятки великолепных блюд, к примеру, кабачково-баклажанную икру, или консервированные фаршированные баклажаны с перцем и морковью.
Также для любителей пикантных блюд мы предлагаем рецепт невероятно вкусной заготовки на зиму — баклажаны по-грузински. Готовится такая закуска достаточно просто. Рецептом блюда поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.
Как заготовить баклажаны по-грузински на зиму
Ингредиенты:
- 5 кг баклажан
- 5-6 болгарских перцев
- 2 горьких перца
- 2 головки чеснока
- 2 пучка зелени (петрушка + кинза)
- 2 стакана растительного масла
- 2 стакана 6%уксуса
- Соль
- 1-2 ст. л. хмели-сунели
Приготовление:
- Баклажаны нарезать на кружочки и отварить в подсоленной воде минут 10-15 (можно и обжарить, но тогда масло в конце можно не добавлять, и баклажаны заранее посолить и потом обжарить).
- Затем высыпать в дуршлаг и положить сверху гнёт. Оставить на 1 час.
- Болгарский перец, острый перец и чеснок перекрутить через мясорубку. Зелень нарезать.
- Добавить хмели-сунели и соль по вкусу. Всё перемешать.
- Масло довести до кипения и залить баклажаны. Добавить уксус и всё перемешать.
- Разложить в стерилизованные банки. Стерилизовать минут 15-20 и закрутить. Закутать банки до полного остывания.
Ранее "Телеграф" поделился рецептом закуски из маринованных баклажанов. Блюдо получится невероятно вкусным, а насладится вкусом вы сможете очень быстро.