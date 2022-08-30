Один ингредиент сделает вкус неповторимым: как идеально приготовить фаршированный перец

Перец с сыром и мясом получается сочным и насыщенным

Фаршированный перец – одно из популярных блюд с доступными ингредиентами. К тому же, весьма понятное в приготовлении. Чтобы сладкий перец получился очень вкусным, важно уделить внимание начинке. Рис должен быть рассыпчатым, а пикантности добавит один необычный продукт.

Рецептом фаршированных перцев делится фудблогер Валентина Саенко (valya__saenko) в Instagram. Кулинар рекомендует добавлять в классическое блюдо необычный ингредиент – сыр. Так перцы выходят еще вкуснее. Завершенным блюдо получается благодаря итальянскому соусу.

Ингредиенты:

Перцы плотные — 4 шт

Рис — 200 г

Фарш — 400 г

Лук — 1 шт.

Помидоры в собственном соку — 400 г

Тимьян — 1-2 веточки

Орегано — пару щепоток

Чеснок — 3 зубчика

Паприка 0,5 ст. л

Соль

Сахар

Сыр

Способ приготовления:

Отварить рис. Промыть его до и после приготовления. Рис должен быть полу готовый, так он не заберёт на себя весь сок блюда и не возьмется "камнем" в перце, а будет рассыпаться. Нужно буквально 10 минут. Лук нарезать кубиком, обжарить пару минут, добавить фарш. Фарш можно любой, но не жирный. Разбить комочки фарша лопаткой, чтобы он был однородным, и обжаривать около 10-15 минут. За это время сварить соус. Томаты в собственном соку смешать с мелко рубленным чесноком, тимьяном или орегано, добавить сахар, соль, парику и проварить. Соус должен быть выраженным по вкусу, так как добавляется в начинку. Смешать отваренный рис с фаршем и добавить большую часть соуса. Перцы разрезать пополам, вычистить середину и заполнить фаршем. На дно формы, в которой будет запекаться блюдо, выложить остатки начинки и соуса, сверху выложить перцы и щедро посыпать сыром. Запекать примерно 20 минут при 180 градусах. Подавать со сметаной, зеленью и капелькой соуса шрирача.

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