Один ингредиент сделает вкус неповторимым: как идеально приготовить фаршированный перец
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Перец с сыром и мясом получается сочным и насыщенным
Фаршированный перец – одно из популярных блюд с доступными ингредиентами. К тому же, весьма понятное в приготовлении. Чтобы сладкий перец получился очень вкусным, важно уделить внимание начинке. Рис должен быть рассыпчатым, а пикантности добавит один необычный продукт.
Рецептом фаршированных перцев делится фудблогер Валентина Саенко (valya__saenko) в Instagram. Кулинар рекомендует добавлять в классическое блюдо необычный ингредиент – сыр. Так перцы выходят еще вкуснее. Завершенным блюдо получается благодаря итальянскому соусу.
Ингредиенты:
- Перцы плотные — 4 шт
- Рис — 200 г
- Фарш — 400 г
- Лук — 1 шт.
- Помидоры в собственном соку — 400 г
- Тимьян — 1-2 веточки
- Орегано — пару щепоток
- Чеснок — 3 зубчика
- Паприка 0,5 ст. л
- Соль
- Сахар
- Сыр
Способ приготовления:
- Отварить рис. Промыть его до и после приготовления. Рис должен быть полу готовый, так он не заберёт на себя весь сок блюда и не возьмется "камнем" в перце, а будет рассыпаться. Нужно буквально 10 минут.
- Лук нарезать кубиком, обжарить пару минут, добавить фарш. Фарш можно любой, но не жирный. Разбить комочки фарша лопаткой, чтобы он был однородным, и обжаривать около 10-15 минут. За это время сварить соус.
- Томаты в собственном соку смешать с мелко рубленным чесноком, тимьяном или орегано, добавить сахар, соль, парику и проварить. Соус должен быть выраженным по вкусу, так как добавляется в начинку.
- Смешать отваренный рис с фаршем и добавить большую часть соуса. Перцы разрезать пополам, вычистить середину и заполнить фаршем. На дно формы, в которой будет запекаться блюдо, выложить остатки начинки и соуса, сверху выложить перцы и щедро посыпать сыром. Запекать примерно 20 минут при 180 градусах.
- Подавать со сметаной, зеленью и капелькой соуса шрирача.
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