Как заготовить настоящий итальянский соус к пасте и пицце: универсальный рецепт "пассаты"
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 272
Сейчас пассату можно заготовить впрок, закатав в стерилизованные банки, чтобы зимой наслаждаться идеальной пиццей
Если обычный томатный соус вам уже изрядно поднадоел, его можно заменить традиционным итальянским томатным соусом — пассата. У себя на родине он готовится на из самых спелых и сочных томатов и свежей зелени.
Чтобы зимой насладиться идеальной пицей, пассату можно заготовить впрок, закатав в стерилизованные банки. Из указанного количества ингредиентов получается около 750 г готового продукта.
Ингредиенты:
- 1 кг помидор
- 1 шт. репчатого лука
- 1 зубок чеснока
- 5 листьев базилика
- 1 пучок петрушки
- 1 стебель сельдерея (корневой не подойдет)
- 1 ч.л. соли
Приготовление:
- Помидоры помыть и перемолоть в комбайне (перекрутить на мясорубку), так же перемолоть луковицу, чеснок, порезать не крупно стебель сельдерея, сложить все в кастрюлю с толстым дном и варить овощи 30-40 минут на маленьком огне.
- Затем добавить нарезанную зелень — петрушку и базилик, взбить соус до однородности блендером, проварить еще 10 минут, добавить 1,5 ст.л. уксуса (9%) и 1 ст.л. сахара.
- Проварить все 10 минут, разложить по стерилизованным банкам и закатать.
Напомним, что также из томатов на зиму можно приготовить еще один натуральный соус – аджику. Она получается в меру острой и очень ароматной. Рецептом домашней аджики ранее делился "Телеграф".