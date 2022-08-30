Как заготовить настоящий итальянский соус к пасте и пицце: универсальный рецепт "пассаты"

Сейчас пассату можно заготовить впрок, закатав в стерилизованные банки, чтобы зимой наслаждаться идеальной пиццей

Если обычный томатный соус вам уже изрядно поднадоел, его можно заменить традиционным итальянским томатным соусом — пассата. У себя на родине он готовится на из самых спелых и сочных томатов и свежей зелени.

Чтобы зимой насладиться идеальной пицей, пассату можно заготовить впрок, закатав в стерилизованные банки. Из указанного количества ингредиентов получается около 750 г готового продукта.

Ингредиенты:

1 кг помидор

1 шт. репчатого лука

1 зубок чеснока

5 листьев базилика

1 пучок петрушки

1 стебель сельдерея (корневой не подойдет)

1 ч.л. соли

Приготовление:

Помидоры помыть и перемолоть в комбайне (перекрутить на мясорубку), так же перемолоть луковицу, чеснок, порезать не крупно стебель сельдерея, сложить все в кастрюлю с толстым дном и варить овощи 30-40 минут на маленьком огне. Затем добавить нарезанную зелень — петрушку и базилик, взбить соус до однородности блендером, проварить еще 10 минут, добавить 1,5 ст.л. уксуса (9%) и 1 ст.л. сахара. Проварить все 10 минут, разложить по стерилизованным банкам и закатать.

Напомним, что также из томатов на зиму можно приготовить еще один натуральный соус – аджику. Она получается в меру острой и очень ароматной. Рецептом домашней аджики ранее делился "Телеграф".