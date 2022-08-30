Когда внезапно нагрянули гости: рецепт вкуснейшего торта без выпечки

Все, что нужно, это запастись нужными продуктами.

Специально для любителей сладкого в мире существуют рецепты тортиков, которые не нужно выпекать в духовке. Ранее мы уже рассказывали, как приготовить торт тирамису с клубникой без духовки, а теперь предлагаем вам ознакомиться с рецептом сладкого десерта с орехами и печеньем.

Торт без выпечки: рецепт

Ингредиенты:

5 яиц,

5 ст. л. сахара,

250 г сливочного масла,

1 ст. л. какао,

1 стакан молотых орехов,

2 п. хрупкого печенья,

1 апельсин или лимон,

2 вафли из набора для торта,

ванильный сахар.

Способ приготовления:

Взбейте яйца миксером и прогрейте на маленьком огне взбитую массу до загустения. Добавьте какао или 100 г растопленного шоколада и остудите. Затем охлажденную смесь разотрите с маслом и добавьте сок лимона или апельсина, перетертую кожицу цитруса, молотые орехи (любые) и ваниль. После складывайте торт: на низ положите вафельный корж, смажьте кремом, затем положите слой печенья, снова крем. Еще раз – печенье, крем – и накройте сверху вафельным коржом. Прижмите каким-нибудь грузом и положите в холодильник в сутки.

Ранее "Телеграф" делился с читателями рецептом вкусного печенья "орешки", которое можно приготовить без специальной орешницы. Также мы писали, как приготовить настоящую арахисовую пасту.