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Когда внезапно нагрянули гости: рецепт вкуснейшего торта без выпечки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как приготовить торт без духовки
Как приготовить торт без духовки

Все, что нужно, это запастись нужными продуктами.

Специально для любителей сладкого в мире существуют рецепты тортиков, которые не нужно выпекать в духовке. Ранее мы уже рассказывали, как приготовить торт тирамису с клубникой без духовки, а теперь предлагаем вам ознакомиться с рецептом сладкого десерта с орехами и печеньем.

Торт без выпечки: рецепт

Ингредиенты:

  • 5 яиц,
  • 5 ст. л. сахара,
  • 250 г сливочного масла,
  • 1 ст. л. какао,
  • 1 стакан молотых орехов,
  • 2 п. хрупкого печенья,
  • 1 апельсин или лимон,
  • 2 вафли из набора для торта,
  • ванильный сахар.

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца миксером и прогрейте на маленьком огне взбитую массу до загустения.
  2. Добавьте какао или 100 г растопленного шоколада и остудите.
  3. Затем охлажденную смесь разотрите с маслом и добавьте сок лимона или апельсина, перетертую кожицу цитруса, молотые орехи (любые) и ваниль.
  4. После складывайте торт: на низ положите вафельный корж, смажьте кремом, затем положите слой печенья, снова крем. Еще раз – печенье, крем – и накройте сверху вафельным коржом. Прижмите каким-нибудь грузом и положите в холодильник в сутки.

Ранее "Телеграф" делился с читателями рецептом вкусного печенья "орешки", которое можно приготовить без специальной орешницы. Также мы писали, как приготовить настоящую арахисовую пасту.

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#Рецепт #Торт