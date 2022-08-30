Когда внезапно нагрянули гости: рецепт вкуснейшего торта без выпечки
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Все, что нужно, это запастись нужными продуктами.
Специально для любителей сладкого в мире существуют рецепты тортиков, которые не нужно выпекать в духовке. Ранее мы уже рассказывали, как приготовить торт тирамису с клубникой без духовки, а теперь предлагаем вам ознакомиться с рецептом сладкого десерта с орехами и печеньем.
Торт без выпечки: рецепт
Ингредиенты:
- 5 яиц,
- 5 ст. л. сахара,
- 250 г сливочного масла,
- 1 ст. л. какао,
- 1 стакан молотых орехов,
- 2 п. хрупкого печенья,
- 1 апельсин или лимон,
- 2 вафли из набора для торта,
- ванильный сахар.
Способ приготовления:
- Взбейте яйца миксером и прогрейте на маленьком огне взбитую массу до загустения.
- Добавьте какао или 100 г растопленного шоколада и остудите.
- Затем охлажденную смесь разотрите с маслом и добавьте сок лимона или апельсина, перетертую кожицу цитруса, молотые орехи (любые) и ваниль.
- После складывайте торт: на низ положите вафельный корж, смажьте кремом, затем положите слой печенья, снова крем. Еще раз – печенье, крем – и накройте сверху вафельным коржом. Прижмите каким-нибудь грузом и положите в холодильник в сутки.
Ранее "Телеграф" делился с читателями рецептом вкусного печенья "орешки", которое можно приготовить без специальной орешницы. Также мы писали, как приготовить настоящую арахисовую пасту.