Готовый обед из банки: как заготовить сытный рис с лечо на зиму

Рис с овощами получаются очень вкусными и ароматными

Если вы раздумываете над тем, что закрыть на зиму, то идеальный вариант – рис с лечо. Очень сытное блюдо, но простое в приготовлении дополнит набор традиционных "закруток" на холодное время. Буквально, вы получаете уже готовый обед или завтрак. Всего лишь потребуется открыть банку – и не нужно думать о том, чем накормить семью.

Рецептом заготовки на зиму а-ля "Завтрак туриста" делится фудблогерка "фермерка Юля" (fermerka.ua) в Instagram. По словам кулинара, "закрутка" выходит невероятно вкусной. Такое блюдо можно брать даже в дорогу.

Ингредиенты:

0,5 кг лука,

0,5 кг моркови,

0,5 перца,

2 кг помидор,

1 стакан риса,

1 стакан растительного масла,

сахар — 4 ст. ложки,

соль — 1 ст. ложка,

уксус 9% — 2 ст. ложки

Способ приготовления:

Нарезать кубиками лук, поджарить в стакане растительного масла и пассировать. На большой терке потереть морковь, добавить в лук, тушить 10-15 минут. Помидоры измельчить блендером или мясорубкой и добавить к тушеным овощам. Нарезать перец кубиками и добавить в кипящую массу. Варить 20 минут, добавить предварительно проваренный до полуготовности рис, а также сахар, соль и уксус. Все это прокипятить еще 10 минут и в горячем виде расфасовать по стерилизованным банкам. Хранить в холодильнике или погребе.

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