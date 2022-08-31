Готовый обед из банки: как заготовить сытный рис с лечо на зиму
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Рис с овощами получаются очень вкусными и ароматными
Если вы раздумываете над тем, что закрыть на зиму, то идеальный вариант – рис с лечо. Очень сытное блюдо, но простое в приготовлении дополнит набор традиционных "закруток" на холодное время. Буквально, вы получаете уже готовый обед или завтрак. Всего лишь потребуется открыть банку – и не нужно думать о том, чем накормить семью.
Рецептом заготовки на зиму а-ля "Завтрак туриста" делится фудблогерка "фермерка Юля" (fermerka.ua) в Instagram. По словам кулинара, "закрутка" выходит невероятно вкусной. Такое блюдо можно брать даже в дорогу.
Ингредиенты:
- 0,5 кг лука,
- 0,5 кг моркови,
- 0,5 перца,
- 2 кг помидор,
- 1 стакан риса,
- 1 стакан растительного масла,
- сахар — 4 ст. ложки,
- соль — 1 ст. ложка,
- уксус 9% — 2 ст. ложки
Способ приготовления:
- Нарезать кубиками лук, поджарить в стакане растительного масла и пассировать. На большой терке потереть морковь, добавить в лук, тушить 10-15 минут.
- Помидоры измельчить блендером или мясорубкой и добавить к тушеным овощам. Нарезать перец кубиками и добавить в кипящую массу. Варить 20 минут, добавить предварительно проваренный до полуготовности рис, а также сахар, соль и уксус. Все это прокипятить еще 10 минут и в горячем виде расфасовать по стерилизованным банкам.
- Хранить в холодильнике или погребе.
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