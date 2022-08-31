Ягодный щербет: рецепт на память об уходящем лете

Охладиться в жару поможет клубничный щербет, приготовленный без молока и сливок.

Пока еще на дворе стоит жара, и лето не успело нас покинуть, хочется охладиться с помощью мороженого. Самое вкусное – приготовленное дома своими руками.

Однако легкий, простой и вкусный десерт можно сделать из самых привычных ягод, фруктов, сахара и обыкновенной воды – даже без молока и сливок. "Телеграф" делится с вами рецептом летнего щербета. Причем, для его приготовления можно взять как свежие, так и уже замороженные ягоды – ведь их все равно в итоге придется морозить.

Читайте также: Категория Рецепты Быстро, просто и очень вкусно: рецепт необычного мороженого из арбуза Чтобы мороженое легко вышло из формы, ее нужно подержать несколько секунд в теплой воде.

Щербет – это сочетание подслащенной воды или сока, смешанного с вареньем, ягодами или фруктами. Мы предлагаем вариант с клубникой, но вы можете заменить ее на свои любимые ягоды и фрукты. Только в зависимости от кислоты корректируйте количество сахара на свой вкус.

Как приготовить щербет

Ингредиенты:

200 г клубники,

1 ст. ложка клубничного варенья,

2 банана.

Приготовление:

Если у вас замороженная клубника, ее сначала нужно разморозить до полумягкого состояния, чтобы не испортить блендер. Все ингредиенты поместите в блендер и взбейте до однородной массы. Переложите фруктовую массу в контейнер и поставьте в морозильник на 2-3 часа. Периодически перемешивайте щербет, чтобы он равномерно замораживался. Готовое мороженое наберите порционной ложкой, выложите в креманки, украсьте листочками мяты и подавайте.

Приятного аппетита!

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