Ягодный щербет: рецепт на память об уходящем лете
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Охладиться в жару поможет клубничный щербет, приготовленный без молока и сливок.
Пока еще на дворе стоит жара, и лето не успело нас покинуть, хочется охладиться с помощью мороженого. Самое вкусное – приготовленное дома своими руками.
Однако легкий, простой и вкусный десерт можно сделать из самых привычных ягод, фруктов, сахара и обыкновенной воды – даже без молока и сливок. "Телеграф" делится с вами рецептом летнего щербета. Причем, для его приготовления можно взять как свежие, так и уже замороженные ягоды – ведь их все равно в итоге придется морозить.
Щербет – это сочетание подслащенной воды или сока, смешанного с вареньем, ягодами или фруктами. Мы предлагаем вариант с клубникой, но вы можете заменить ее на свои любимые ягоды и фрукты. Только в зависимости от кислоты корректируйте количество сахара на свой вкус.
Как приготовить щербет
Ингредиенты:
- 200 г клубники,
- 1 ст. ложка клубничного варенья,
- 2 банана.
Приготовление:
- Если у вас замороженная клубника, ее сначала нужно разморозить до полумягкого состояния, чтобы не испортить блендер.
- Все ингредиенты поместите в блендер и взбейте до однородной массы.
- Переложите фруктовую массу в контейнер и поставьте в морозильник на 2-3 часа.
- Периодически перемешивайте щербет, чтобы он равномерно замораживался.
- Готовое мороженое наберите порционной ложкой, выложите в креманки, украсьте листочками мяты и подавайте.
Приятного аппетита!
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