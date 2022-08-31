Персиковое варенье с цитрусами, имбирем и корицей: попробуйте неожиданный вкус

Такой десерт не только улучшит зимнее настроение, но и поднимет на ноги во время простуды.

На зиму стоит закатать не только популярные, вкусные и ароматные варенья из ягод и фруктов. С ними здорово пить чай и использовать в начинку для выпечки. Но важно еще позаботиться о своем здоровье.

Десерт, которым предлагает вам запастись "Телеграф", не просто вкусный. Персиковое варенье помимо нежных фруктов, содержит имбирь и лимоны. А это настоящая витаминная бомба, которая наверняка пригодится вам, если кто-то из членов семьи вдруг надумает подцепить сезонную простуду. А еще послужит профилактикой весеннего авитаминоза.

Как приготовить персиковое варенье на зиму

Ингредиенты:

3 кг персиков,

1 лимон,

1 палочка корицы,

2 шт. цукатов корня имбиря,

2 кг сахара.

Приготовление:

Самое главное – тщательно вымойте персики. Это проще сделать с помощью мягкой щеточки. Порежьте персики дольками и удалите косточки. Лимон обдайте кипятком и порежьте кубиками вместе с цедрой. Также кубиками порежьте цукаты из корня имбиря. Засыпьте сахаром персики, оставьте на 2-3 часа и подождите, пока он не растворится. Добавьте к персикам лимон, имбирь и корицу. Варенье с персиками варится на медленном огне в три захода по 5 минут с перерывом на 8-10 часов. Проверить готовность персикового варенья можно, капнув его на тарелку – если капля не растекается, значит, можно закатывать. Перед закатыванием достаньте из варенья корицу и выбросьте. Горячее варенье разложите по подготовленным простерилизованным банкам и закатайте. Переверните банки, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

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