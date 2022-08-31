Персиковое варенье с цитрусами, имбирем и корицей: попробуйте неожиданный вкус
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Такой десерт не только улучшит зимнее настроение, но и поднимет на ноги во время простуды.
На зиму стоит закатать не только популярные, вкусные и ароматные варенья из ягод и фруктов. С ними здорово пить чай и использовать в начинку для выпечки. Но важно еще позаботиться о своем здоровье.
Десерт, которым предлагает вам запастись "Телеграф", не просто вкусный. Персиковое варенье помимо нежных фруктов, содержит имбирь и лимоны. А это настоящая витаминная бомба, которая наверняка пригодится вам, если кто-то из членов семьи вдруг надумает подцепить сезонную простуду. А еще послужит профилактикой весеннего авитаминоза.
Как приготовить персиковое варенье на зиму
Ингредиенты:
- 3 кг персиков,
- 1 лимон,
- 1 палочка корицы,
- 2 шт. цукатов корня имбиря,
- 2 кг сахара.
Приготовление:
- Самое главное – тщательно вымойте персики. Это проще сделать с помощью мягкой щеточки.
- Порежьте персики дольками и удалите косточки.
- Лимон обдайте кипятком и порежьте кубиками вместе с цедрой.
- Также кубиками порежьте цукаты из корня имбиря.
- Засыпьте сахаром персики, оставьте на 2-3 часа и подождите, пока он не растворится.
- Добавьте к персикам лимон, имбирь и корицу.
- Варенье с персиками варится на медленном огне в три захода по 5 минут с перерывом на 8-10 часов.
- Проверить готовность персикового варенья можно, капнув его на тарелку – если капля не растекается, значит, можно закатывать.
- Перед закатыванием достаньте из варенья корицу и выбросьте.
- Горячее варенье разложите по подготовленным простерилизованным банкам и закатайте.
- Переверните банки, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
Приятного аппетита!
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