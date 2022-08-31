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Персиковое варенье с цитрусами, имбирем и корицей: попробуйте неожиданный вкус

Автор
Ольга Княжевич
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Аппетитное персиковое варенье на зиму Новость обновлена 31 августа 2022, 17:57
Аппетитное персиковое варенье на зиму

Такой десерт не только улучшит зимнее настроение, но и поднимет на ноги во время простуды.

На зиму стоит закатать не только популярные, вкусные и ароматные варенья из ягод и фруктов. С ними здорово пить чай и использовать в начинку для выпечки. Но важно еще позаботиться о своем здоровье.

Десерт, которым предлагает вам запастись "Телеграф", не просто вкусный. Персиковое варенье помимо нежных фруктов, содержит имбирь и лимоны. А это настоящая витаминная бомба, которая наверняка пригодится вам, если кто-то из членов семьи вдруг надумает подцепить сезонную простуду. А еще послужит профилактикой весеннего авитаминоза.

Как приготовить персиковое варенье на зиму

Ингредиенты:

  • 3 кг персиков,
  • 1 лимон,
  • 1 палочка корицы,
  • 2 шт. цукатов корня имбиря,
  • 2 кг сахара.

Приготовление:

  1. Самое главное – тщательно вымойте персики. Это проще сделать с помощью мягкой щеточки.
  2. Порежьте персики дольками и удалите косточки.
  3. Лимон обдайте кипятком и порежьте кубиками вместе с цедрой.
  4. Также кубиками порежьте цукаты из корня имбиря.
  5. Засыпьте сахаром персики, оставьте на 2-3 часа и подождите, пока он не растворится.
  6. Добавьте к персикам лимон, имбирь и корицу.
  7. Варенье с персиками варится на медленном огне в три захода по 5 минут с перерывом на 8-10 часов.
  8. Проверить готовность персикового варенья можно, капнув его на тарелку – если капля не растекается, значит, можно закатывать.
  9. Перед закатыванием достаньте из варенья корицу и выбросьте.
  10. Горячее варенье разложите по подготовленным простерилизованным банкам и закатайте.
  11. Переверните банки, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился рецептом консервации для детей и взрослых – как закатать яблочное пюре со сгущенкой. А еще запаситесь на зиму баночками маринованного винограда.

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#Варенье #Персики #Закатки