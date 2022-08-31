Рецепт вкуснейших баклажанов с необычным соусом: готовятся за 15 минут
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Приготовить баклажаны можно нереально быстро, вкус приятно удивит
Летом можно приготовить массу вкусных блюд не только из кабачков, а из баклажанов. Многие привыкли их просто жарить, но если знать несколько нюансов, овощи поразят вкусом. Добавить сочности и пряности баклажанам поможет соус, не менее простой в приготовлении, чем главные ингредиенты.
Рецептом китайских баклажанов в чесночном соусе поделилась фудблогерка Валя Саенко (valya__saenko) в Instagram. По словам кулинара, это одно из самых простых и классных блюд лета. Готовится буквально за 15 минут. Подавать такие баклажаны можно практически с любым гарниром, или же есть как салат.
Ингредиенты:
- Баклажаны — 3 небольших
- Чеснок — 2 зубчика
- Перец чили (по вкусу)
- Корень имбиря — около 1 см
- Зелёный лук для подачи
- Соевый соус — 2 ст. ложки
- Сахар — 0,5 ст. ложки
- Вода — 50 мл
- Крахмал кукурузный — 5 г
Способ приготовления:
- Баклажаны режем полосками (не тонко).
- Подготавливаем соус: крахмал разводим в холодной воде, добавляем соевый соус и сахар.
- Баклажаны обжариваем вместе с измельченным чесноком, чили и натертым имбирем. Жарим буквально 2 минуты, помешать и ещё две, на большом огне.
- Заливаем соусом, тушим ещё пару минут в соусе и снимаем с огня. Посыпаем мелко нарезанным зелёным луком.
Ранее "Телеграф" писал, как приготовить легкий летний салат. Главные ингредиенты – сезонные овощи. Рецепт удивит простотой.
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