Рецепт вкуснейших баклажанов с необычным соусом: готовятся за 15 минут

Приготовить баклажаны можно нереально быстро, вкус приятно удивит

Летом можно приготовить массу вкусных блюд не только из кабачков, а из баклажанов. Многие привыкли их просто жарить, но если знать несколько нюансов, овощи поразят вкусом. Добавить сочности и пряности баклажанам поможет соус, не менее простой в приготовлении, чем главные ингредиенты.

Рецептом китайских баклажанов в чесночном соусе поделилась фудблогерка Валя Саенко (valya__saenko) в Instagram. По словам кулинара, это одно из самых простых и классных блюд лета. Готовится буквально за 15 минут. Подавать такие баклажаны можно практически с любым гарниром, или же есть как салат.

Ингредиенты:

Баклажаны — 3 небольших

Чеснок — 2 зубчика

Перец чили (по вкусу)

Корень имбиря — около 1 см

Зелёный лук для подачи

Соевый соус — 2 ст. ложки

Сахар — 0,5 ст. ложки

Вода — 50 мл

Крахмал кукурузный — 5 г

Способ приготовления:

Баклажаны режем полосками (не тонко). Подготавливаем соус: крахмал разводим в холодной воде, добавляем соевый соус и сахар. Баклажаны обжариваем вместе с измельченным чесноком, чили и натертым имбирем. Жарим буквально 2 минуты, помешать и ещё две, на большом огне. Заливаем соусом, тушим ещё пару минут в соусе и снимаем с огня. Посыпаем мелко нарезанным зелёным луком.

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