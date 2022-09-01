Всего 10 минут и аппетитный сочный хачапури с сыром готов: легкий рецепт от Лизы Глинской (видео)
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Это блюдо может приготовить даже ребенок
Как же нам хочется порой свежей и ароматной домашней выпечки! Вкусных рогаликов с орехами или украинский кныш с картофелем… К сожалению, не всегда есть время, чтобы готовить сложное блюдо. В таком случае на помощь придут вкуснейшие жаренные на сковороде хачапури с сыром, которые готовятся всего за несколько минут.
Как легко и просто приготовить вкусные хачапури с сыром за 10 минут, рассказала украинский кулинар Лиза Глинская. Видеоуроком победительница второго сезона "МастерШефа" поделилась на YouTube-канале.
Как приготовить хачапури с сыром на сковороде
Ингредиенты (количества теста будет достаточно для 2-х хачапури):
- 150 г муки (1 стакан)
- 1 яйцо
- 250 мл молоко (1 стакан)
- 200 г сыра сулугуни
- соль
- сливочное масло
Приготовление:
- Натираем сыр на терке.
- Добавляем к молоку яйцо, муку и соль.
- Добавляем натертый сыр, перемешиваем.
- Разогреваем сковороду, добавляем немного растительного масла и обжариваем с обеих сторон. Накрываем крышкой.
- Готовые хачапури смазываем сливочным маслом. Приятного аппетита!
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