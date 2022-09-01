Проще рецепта нет: как быстро приготовить вкуснейшее кокосовое печенье (видео)
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Это печенье вы приготовите всего лишь за 15-20 минут
Согласитесь, что ни одно лакомство из магазина не заменит вкус домашнего печенья. Его очень просто приготовить, а рецепт можно варьировать по своему вкусу, добавляя в печенье необычные ингредиенты. Если вы не хотите тратить много времени на кулинарные эксперименты, то вам понравится невероятно простое в приготовлении кокосовое печенье.
Рецептом домашнего печенья с кокосовой стружкой поделилась фудблогерка Таня Шеремет в Instagram. Выпечка удивит вкусом, а на приготовление нужно всего лишь четыре продукта. Плюс в том, что это такой себе экспресс-рецепт, на который уйдет не больше 20 минут.
Рецепт домашнего кокосового печенья
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.
- сахар – 120 г
- кокосовая стружка – 200-220 г
- мука – 50 г
Способ приготовления:
- В миске смешиваем яйца, сахар, кокосовую стружку, муку. Даем тесту немного постоять, чтобы впиталась лишняя влага.
- Влажными руками формируем шарики весом примерно 35 г каждый.
- Ставим заготовки в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
- Когда печенье будет готово, по желанию можно посыпать его сахарной пудрой.
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