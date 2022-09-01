Проще рецепта нет: как быстро приготовить вкуснейшее кокосовое печенье (видео)

Это печенье вы приготовите всего лишь за 15-20 минут

Согласитесь, что ни одно лакомство из магазина не заменит вкус домашнего печенья. Его очень просто приготовить, а рецепт можно варьировать по своему вкусу, добавляя в печенье необычные ингредиенты. Если вы не хотите тратить много времени на кулинарные эксперименты, то вам понравится невероятно простое в приготовлении кокосовое печенье.

Рецептом домашнего печенья с кокосовой стружкой поделилась фудблогерка Таня Шеремет в Instagram. Выпечка удивит вкусом, а на приготовление нужно всего лишь четыре продукта. Плюс в том, что это такой себе экспресс-рецепт, на который уйдет не больше 20 минут.

Рецепт домашнего кокосового печенья

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.

сахар – 120 г

кокосовая стружка – 200-220 г

мука – 50 г

Способ приготовления:

В миске смешиваем яйца, сахар, кокосовую стружку, муку. Даем тесту немного постоять, чтобы впиталась лишняя влага. Влажными руками формируем шарики весом примерно 35 г каждый. Ставим заготовки в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Когда печенье будет готово, по желанию можно посыпать его сахарной пудрой.

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