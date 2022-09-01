Как правильно замораживать фрукты и ягоды на зиму: два простых способа

Ягоды и фрукты из морозилки можно использовать для различных блюд, в частности десертов

Многие уже вовсю готовятся к зиме, которая в условиях войны в Украине может быть непростой. Важно не только успеть подготовить консервацию, а и подумать о том, где вы напрямую будете брать витамины в холодное время года. Если вы хотите запастись свежими фруктами и ягодами на период холодов, то один из самых удачных способов – заморозка.

Замораживать продукты можно по-разному, сохранив фрукты и ягоды целыми или в перемолотом виде. Процесс заморозки достаточно прост. Если вы будете делать это в первый раз, то стоит узнать несколько важных нюансов, о которых говорится в рекомендациях Министерства здравоохранения Украины на сайте ведомства.

Как заморозить фрукты и ягоды на зиму

Первый способ – перемолоть. Для этого помойте ягоды и фрукты, затем их нужно перемолоть блендером и прогреть до 60-90 градусов на 1 минуту. Так не разрушаться витамины, а вкус отлично сохранится. Особенно уместна такая рекомендация, если вы замораживаете персики, сливы, шелковицу и абрикосы. Поместите продукты в морозильнике, температура должна быть низкой, не выше -10 градусов.

Второй вариант заморозки фруктов и ягод предполагает, что они будут храниться целиком. Разложите продукты на деко и быстро заморозьте, а затем компактно упакуйте. Хранить можно в стеклянных банках, контейнерах для еды, пакетах, или же использовать тару из-под молочных продуктов.

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