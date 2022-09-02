Как приготовить идеальный холодец: секреты прозрачного и наваристого блюда

Холодец — это достаточно сложное в приготовлении блюдо.

Приготовить холодец, чтобы он выглядел прозрачным и аппетитным — дело не из самых легких, однако возможных, если знать несколько маленьких секретиков. Стоит отметить, что ошибку можно совершить на любой из стадий приготовления, поэтому стоит быть предельно внимательными.

Как сообщает belnovosti, часто холодец получается мутным, да и его вкус не оправдывает все ожидания. Чтобы избежать подобных конфузов, и в результате получить вкусное и прозрачное блюдо — нужно соблюдать 5 полезных рекомендаций.

Как приготовить идеальный холодец

Предварительное замачивание мяса — перед готовкой желательно подержать мясо в холодной воде от четырёх до шести часов.

— перед готовкой желательно подержать мясо в холодной воде от четырёх до шести часов. Замена воды — после того, как вода с мясом начала бурлить, жидкость нужно заменить, а мясо нужно промыть.

Слабый огонь — нельзя допускать, чтобы вода в кастрюле постоянно бурлила. Кастрюля с будущим холодцом должна стоять на слабом огне.

— нельзя допускать, чтобы вода в кастрюле постоянно бурлила. Кастрюля с будущим холодцом должна стоять на слабом огне. Вовремя добавить соль — солить холодец нужно не в начале, а в середине его приготовления.

добавить соль — солить холодец нужно не в начале, а в середине его приготовления. Процеживание бульона — получившуюся жидкость нужно процедить через несколько слоёв марли. И этой "водичкой" уже заливать мясо, которое предварительно нужно разложить по формам.

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