Как приготовить идеальное картофельное пюре: 5 хитростей от профессиональных поваров

Благодаря этим лайфхакам, ваше пюре будет самым вкусным на свете.

Картофельное пюре — это 100% самый популярный гарнир, который подходит абсолютно к любому блюду: и к мясу, и к рыбе, и к овощам. И вроде как ничего сложно в его приготовлении нет, однако это не совсем так. Существует несколько нюансов, которые стоит учитывать при приготовлении пюре, чтобы приготовить идеальное картофельное пюре.

Как отмечает belnovosti, подобными лайфхаками пользуются многие профессиональные повара. Пользуйтесь, и наслаждайтесь вкуснейшим картофельным пюре и вы.

Как приготовить идеальное картофельное пюре

Выбор картофеля — только старые клубни, молодая картошка для пюре не подходит, так как в ней много крахмала.

Готовить нужно сразу — варить картофель нужно сразу после того, как его почистили. Если картофель ставить на время в воде или холодильнике, вкус пюре будет хуже.

— варить картофель нужно сразу после того, как его почистили. Если картофель ставить на время в воде или холодильнике, вкус пюре будет хуже. Соль — солить нужно воду до кипения, как и картофель закидывать только в уже кипящую жидкость.

— солить нужно воду до кипения, как и картофель закидывать только в уже кипящую жидкость. Сколько варить — после закипания воды, картошку нужно варить еще 20-25 мин. с закрытой крышкой.

— после закипания воды, картошку нужно варить еще 20-25 мин. с закрытой крышкой. Чем перетирать — намного проще потолочь блендером, однако так пюре получается липким и тяжелым. Лучше использовать обычную толкушку.

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