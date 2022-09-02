Как приготовить самое вкусное лечо на зиму: 5 секретов, которые улучшат блюдо в 100 раз

Несколько советов, которые сделают это блюдо непревзойденным

Лечо – отличная овощная закуска на зиму, которую любят многие украинцы. А вообще, это традиционная венгерская закуска, которая уже давно стала у нас отличным дополнением к зимнему рациону.

У каждой хозяйки свой рецепт и свои секреты приготовления овощного лечо. "Телеграф" публикует несколько советов, которые сделают это блюдо непревзойденным.

Как приготовить вкусное лечо на зиму

Берите для приготовления лечо только спелые и качественные помидоры. Не стоит слишком долго варить лечо. Перец должен оставаться немного жестким. Идеально сочетаются с помидорами и болгарским перцем такие травы: петрушка, базилик, кинза, майоран и чабрец. И лучше, если будет именно сушеная зелень. Класть ее нужно вместе с перцем. Если же будете делать со свежими травами, то отправляйте их в кастрюлю за 5 минут до готовности и тогда же вливайте уксус. Помидоры должны быть мясистыми. Перец можно брать и зеленый тонкостенный, это придаст пикантность. В традиционном рецепте венгерского лечо обязательно присутствуют 3 продукта – помидоры, болгарский перец и репчатый лук. Но на самом деле без лука можно обойтись.

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