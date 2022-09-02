Всего 15 минут и ароматный, хрустящий картофель фри готов: быстрый рецепт (видео)
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Получится вкуснее, чем у McDonalds
С бульбой всегда получаются вкусные и сытные блюда. Картофель можно запечь в карамели с соевым соусом, или приготовить печеный картофель с шампиньонами. Рецептов уйма!
Особенно пользуется популярностью картофель фри, который можно легко приготовить в духовке. Рецептом этого блюда поделилась фудблогерша Анна (anny.cooking). Время приготовления 15 минут + 5 мин на подготовку.
Как приготовить картофель фри в духовке
Ингредиенты:
- 5-6 средних картофелин
- 2 ст.л. растительного масла
- 1/3 ч.л. соли
- немного паприки
- по желанию свежий розмарин
Приготовление:
- Картошку чистим, моем, нарезаем соломкой. Хорошо ее просушиваем, выкладываем в миску.
- Добавляем 2 ст.л. масла, нарезанный розмарин, паприку. Солим, хорошо мешаем.
- Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Разравниваем так, чтобы между кусочками было расстояние.
- Выпекаем при 220 градусах ~15 мин режим обдува до золотистой корочки. Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" делился рецептом картофельного гратена. Блюдо под сыром получается невероятно вкусным и ароматным.