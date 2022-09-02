Всего 15 минут и ароматный, хрустящий картофель фри готов: быстрый рецепт (видео)

Получится вкуснее, чем у McDonalds

С бульбой всегда получаются вкусные и сытные блюда. Картофель можно запечь в карамели с соевым соусом, или приготовить печеный картофель с шампиньонами. Рецептов уйма!

Особенно пользуется популярностью картофель фри, который можно легко приготовить в духовке. Рецептом этого блюда поделилась фудблогерша Анна (anny.cooking). Время приготовления 15 минут + 5 мин на подготовку.

Как приготовить картофель фри в духовке

Ингредиенты:

5-6 средних картофелин

2 ст.л. растительного масла

1/3 ч.л. соли

немного паприки

по желанию свежий розмарин

Приготовление:

Картошку чистим, моем, нарезаем соломкой. Хорошо ее просушиваем, выкладываем в миску. Добавляем 2 ст.л. масла, нарезанный розмарин, паприку. Солим, хорошо мешаем. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Разравниваем так, чтобы между кусочками было расстояние. Выпекаем при 220 градусах ~15 мин режим обдува до золотистой корочки. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился рецептом картофельного гратена. Блюдо под сыром получается невероятно вкусным и ароматным.