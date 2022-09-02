Фаршированные помидоры: вкуснейшая альтернатива классическому перцу

Приготовьте в духовке аппетитные и сочные помидоры с мясным фаршем, сыром и зеленью.

Любители овощных закусок уже успели оценить фаршированные лодочки из баклажанов, которые сами плывут в рот. В сочетании с курицей и грибами получилась чудесная закуска.

"Телеграф" предлагает вам попробовать другой вариант фаршированных овощей. На этот раз – помидоры с мясным фаршем под нежной сырной корочкой, запеченные в духовке.

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Как приготовить фаршированные помидоры в духовке

Ингредиенты:

помидоры – 7 шт.,

твердый сыр – 100 г,

мясной фарш – 400 г,

лук – 1-2 шт.,

морковь – 1 шт.,

петрушка и укроп – 1 пучок,

растительное масло – 1 ст. ложка,

черный молотый перец – по вкусу,

соль по вкусу.

Приготовление:

Для блюда выбирайте целенькие и сочные помидоры. Срежьте у них шапочки острым ножом и ложкой аккуратно удалите мякоть, оставляя стенки. Морковь потрите на средней терке. Измельчите лук. Порубите зелень. Лук и морковь обжарьте в разогретом подсолнечном масле 5 минут. Готовые овощи, петрушку, перец и соль добавьте в мясной фарш и хорошенько перемешайте. Наполните фаршем чашечки помидоров, а сверху посыпьте тертым сыром. Выложите фаршированные помидоры на противень, смазанный растительным маслом, и запекайте в разогретой до 180°С духовке в течение получаса. Перед подачей украсьте помидоры мелко нарезанным укропом.

Приятного аппетита!

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