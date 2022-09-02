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Фаршированные помидоры: вкуснейшая альтернатива классическому перцу

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
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Автор
Фаршированные помидоры, запеченные в духовке Новость обновлена 02 сентября 2022, 20:19
Фаршированные помидоры, запеченные в духовке

Приготовьте в духовке аппетитные и сочные помидоры с мясным фаршем, сыром и зеленью.

Любители овощных закусок уже успели оценить фаршированные лодочки из баклажанов, которые сами плывут в рот. В сочетании с курицей и грибами получилась чудесная закуска.

"Телеграф" предлагает вам попробовать другой вариант фаршированных овощей. На этот раз – помидоры с мясным фаршем под нежной сырной корочкой, запеченные в духовке.

Как приготовить фаршированные помидоры в духовке

Ингредиенты:

  • помидоры – 7 шт.,
  • твердый сыр – 100 г,
  • мясной фарш – 400 г,
  • лук – 1-2 шт.,
  • морковь – 1 шт.,
  • петрушка и укроп – 1 пучок,
  • растительное масло – 1 ст. ложка,
  • черный молотый перец – по вкусу,
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Для блюда выбирайте целенькие и сочные помидоры. Срежьте у них шапочки острым ножом и ложкой аккуратно удалите мякоть, оставляя стенки.
  2. Морковь потрите на средней терке.
  3. Измельчите лук.
  4. Порубите зелень.
  5. Лук и морковь обжарьте в разогретом подсолнечном масле 5 минут.
  6. Готовые овощи, петрушку, перец и соль добавьте в мясной фарш и хорошенько перемешайте.
  7. Наполните фаршем чашечки помидоров, а сверху посыпьте тертым сыром.
  8. Выложите фаршированные помидоры на противень, смазанный растительным маслом, и запекайте в разогретой до 180°С духовке в течение получаса.
  9. Перед подачей украсьте помидоры мелко нарезанным укропом.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить в мультиварке рататуй со свининой и овощами. А также предлагал заготовить вкуснейшее ассорти на зиму, воспользовавшись рецептом овощной закатки.

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#Рецепт #Помидоры