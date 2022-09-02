Фаршированные помидоры: вкуснейшая альтернатива классическому перцу
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Приготовьте в духовке аппетитные и сочные помидоры с мясным фаршем, сыром и зеленью.
Любители овощных закусок уже успели оценить фаршированные лодочки из баклажанов, которые сами плывут в рот. В сочетании с курицей и грибами получилась чудесная закуска.
"Телеграф" предлагает вам попробовать другой вариант фаршированных овощей. На этот раз – помидоры с мясным фаршем под нежной сырной корочкой, запеченные в духовке.
Как приготовить фаршированные помидоры в духовке
Ингредиенты:
- помидоры – 7 шт.,
- твердый сыр – 100 г,
- мясной фарш – 400 г,
- лук – 1-2 шт.,
- морковь – 1 шт.,
- петрушка и укроп – 1 пучок,
- растительное масло – 1 ст. ложка,
- черный молотый перец – по вкусу,
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Для блюда выбирайте целенькие и сочные помидоры. Срежьте у них шапочки острым ножом и ложкой аккуратно удалите мякоть, оставляя стенки.
- Морковь потрите на средней терке.
- Измельчите лук.
- Порубите зелень.
- Лук и морковь обжарьте в разогретом подсолнечном масле 5 минут.
- Готовые овощи, петрушку, перец и соль добавьте в мясной фарш и хорошенько перемешайте.
- Наполните фаршем чашечки помидоров, а сверху посыпьте тертым сыром.
- Выложите фаршированные помидоры на противень, смазанный растительным маслом, и запекайте в разогретой до 180°С духовке в течение получаса.
- Перед подачей украсьте помидоры мелко нарезанным укропом.
Приятного аппетита!
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