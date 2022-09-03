Достойная замена "Наполеона": рецепт вкуснейшего рулета из лаваша и любых ягод на скорую руку

Потрясающая закуска к чаю, которая готовится за считанные минуты.

Чтобы не стоять у плиты часами, чтобы приготовить какую-нибудь сладость, торт или рулет, на помощь приходят рецепты "на скорую руку". Ранее мы уже рассказывали, как приготовить торт тирамису с клубникой без духовки, или как приготовить вкуснейший торт с орехами и печеньем также без духовки, а теперь хотим поделиться рецептом рулета с творогом и ягодами из лаваша, который станет отличной альтернативой торта "Наполеона".

Детальный способ приготовления такого рулета можно посмотреть на кулинарном канале "Вика-Простые Рецепты". Отметим, что использовать можно абсолютно любые ягоды, которые вы только пожелаете.

Рулет из лаваша с творогом и ягодами: рецепт

Ингредиенты:

350 г творога

100 г сахара

2 яйца

сахарная пудра

ягоды

лаваш

Способ приготовления:

К творогу добавьте яйцо, белок и сахар. Если творог водянистый, можно добавить немного крахмала. Перебейте все блендером до однородности. Разверните лист лаваша, смажьте его творожной массой и посыпьте любыми ягодами. Аккуратно сверните лаваш в рулет, подгибая края. Выложите рулет на противень, застеленный пергаментной бумагой. Верх рулета смажьте взбитым желтком. Выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 25–30 минут до готовности.

Ранее "Телеграф" делился с читателями рецептом вкусного печенья "орешки", которое можно приготовить без специальной орешницы. Также мы писали, как приготовить настоящую арахисовую пасту.