Достойная замена "Наполеона": рецепт вкуснейшего рулета из лаваша и любых ягод на скорую руку
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Потрясающая закуска к чаю, которая готовится за считанные минуты.
Чтобы не стоять у плиты часами, чтобы приготовить какую-нибудь сладость, торт или рулет, на помощь приходят рецепты "на скорую руку". Ранее мы уже рассказывали, как приготовить торт тирамису с клубникой без духовки, или как приготовить вкуснейший торт с орехами и печеньем также без духовки, а теперь хотим поделиться рецептом рулета с творогом и ягодами из лаваша, который станет отличной альтернативой торта "Наполеона".
Детальный способ приготовления такого рулета можно посмотреть на кулинарном канале "Вика-Простые Рецепты". Отметим, что использовать можно абсолютно любые ягоды, которые вы только пожелаете.
Рулет из лаваша с творогом и ягодами: рецепт
Ингредиенты:
- 350 г творога
- 100 г сахара
- 2 яйца
- сахарная пудра
- ягоды
- лаваш
Способ приготовления:
- К творогу добавьте яйцо, белок и сахар. Если творог водянистый, можно добавить немного крахмала.
- Перебейте все блендером до однородности.
- Разверните лист лаваша, смажьте его творожной массой и посыпьте любыми ягодами.
- Аккуратно сверните лаваш в рулет, подгибая края.
- Выложите рулет на противень, застеленный пергаментной бумагой. Верх рулета смажьте взбитым желтком.
- Выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 25–30 минут до готовности.
Ранее "Телеграф" делился с читателями рецептом вкусного печенья "орешки", которое можно приготовить без специальной орешницы. Также мы писали, как приготовить настоящую арахисовую пасту.