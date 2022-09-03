Что добавить к жареному картофелю, чтобы сделать его вкуснее: получите блюдо, как в ресторане

Благодаря этим специям, вы получите невероятно вкусное блюдо.

Жареный картофель — это одно из самых распространенных и любимых многими блюд, особенно если уметь его готовить даже лучше, чем в McDonalds. Однако даже самых простой способ готовки жареного картофеля можно усовершенствовать благодаря специям.

Как отмечает prostoway, не нужно всыпать много различных приправ, и достаточно добавить всего несколько компонентов для того, чтобы получить вкуснейшее блюдо, как в ресторане.

Какие специи следует добавить к жареному картофелю

Различные варианты паприки — приправа, которая идеально сочетается с картофелем.

Куркума — приправа, которая придает блюду невероятно аппетитный оттенок. А также специя равномерно окрашивает картошку, благодаря чему блюдо красиво смотрится на тарелке.

Сахар — достаточно неожиданная специя, однако ее используют не только для выпечки. Сахар поможет усилить вкус картофеля, достаточно добавить всего одну щепотку.

Ранее "Телеграф" делился рецептом картофельного гратена. Блюдо под сыром получается невероятно вкусным и ароматным.