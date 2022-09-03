Как приготовить идеальную маринованную капусту: рецепт салата, который съедается за секунду

Чтобы разнообразить вкус салата - можно добавить немного острого перца.

Совсем скоро наступит сезон капусты, поэтому пора изучать различные рецепты блюд, которые можно приготовить с этого овоща. И не стоит забывать, что капусту также можно замариновать и на зиму, к примеру приготовив хрустящий капустный салат с уксусом и сахаром.

Стоит отметить, что качество салата будет зависеть от сорта капусты, поэтому лучше выбирать осенние сорта. Идеальная для маринования капуста белая, чуть прозрачная, рыхловатая, пишет издание "Так просто".

Салат из капусты с уксусом и сахаром: рецепт

Ингредиенты:

1 кг белокочанной капусты

150 г моркови

2 болгарских перца

3 зубчика чеснока

Для маринада:

300 мл воды

100 г сахара

1 ст. л. соли

70 мл растительного масла

70 мл уксуса 9%-го столового

6 горошин черного перца

лавровый лист

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Способ приготовления:

Тонко нашинкуйте капусту, морковь натрите на крупной терке, а болгарский перец нарежьте соломкой. Чеснок накрошите мелкими кубиками. Хорошенько перемешайте овощную смесь и разложите по банкам. Приготовьте маринад: вскипятите воду с сахаром, маслом и специями. В конце добавьте уксус. Горячий маринад разлейте по банкам с капустой. Не стоит закрывать банку крышкой сразу, оставьте салат открытым ненадолго. Таким образом он лучше замаринуется. Пускай капуста помаринуется при комнатной температуре примерно 8 часов, а затем отправьте банки с закуской в холодильник.

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