Как приготовить идеальную маринованную капусту: рецепт салата, который съедается за секунду
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Чтобы разнообразить вкус салата - можно добавить немного острого перца.
Совсем скоро наступит сезон капусты, поэтому пора изучать различные рецепты блюд, которые можно приготовить с этого овоща. И не стоит забывать, что капусту также можно замариновать и на зиму, к примеру приготовив хрустящий капустный салат с уксусом и сахаром.
Стоит отметить, что качество салата будет зависеть от сорта капусты, поэтому лучше выбирать осенние сорта. Идеальная для маринования капуста белая, чуть прозрачная, рыхловатая, пишет издание "Так просто".
Салат из капусты с уксусом и сахаром: рецепт
Ингредиенты:
- 1 кг белокочанной капусты
- 150 г моркови
- 2 болгарских перца
- 3 зубчика чеснока
Для маринада:
- 300 мл воды
- 100 г сахара
- 1 ст. л. соли
- 70 мл растительного масла
- 70 мл уксуса 9%-го столового
- 6 горошин черного перца
- лавровый лист
Способ приготовления:
- Тонко нашинкуйте капусту, морковь натрите на крупной терке, а болгарский перец нарежьте соломкой. Чеснок накрошите мелкими кубиками.
- Хорошенько перемешайте овощную смесь и разложите по банкам.
- Приготовьте маринад: вскипятите воду с сахаром, маслом и специями. В конце добавьте уксус.
- Горячий маринад разлейте по банкам с капустой. Не стоит закрывать банку крышкой сразу, оставьте салат открытым ненадолго. Таким образом он лучше замаринуется.
- Пускай капуста помаринуется при комнатной температуре примерно 8 часов, а затем отправьте банки с закуской в холодильник.
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