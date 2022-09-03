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Как приготовить идеальную маринованную капусту: рецепт салата, который съедается за секунду

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Маринованная капуста - рецепт
Маринованная капуста - рецепт

Чтобы разнообразить вкус салата - можно добавить немного острого перца.

Совсем скоро наступит сезон капусты, поэтому пора изучать различные рецепты блюд, которые можно приготовить с этого овоща. И не стоит забывать, что капусту также можно замариновать и на зиму, к примеру приготовив хрустящий капустный салат с уксусом и сахаром.

Стоит отметить, что качество салата будет зависеть от сорта капусты, поэтому лучше выбирать осенние сорта. Идеальная для маринования капуста белая, чуть прозрачная, рыхловатая, пишет издание "Так просто".

Салат из капусты с уксусом и сахаром: рецепт

Ингредиенты:

  • 1 кг белокочанной капусты
  • 150 г моркови
  • 2 болгарских перца
  • 3 зубчика чеснока

Для маринада:

  • 300 мл воды
  • 100 г сахара
  • 1 ст. л. соли
  • 70 мл растительного масла
  • 70 мл уксуса 9%-го столового
  • 6 горошин черного перца
  • лавровый лист

Способ приготовления:

  1. Тонко нашинкуйте капусту, морковь натрите на крупной терке, а болгарский перец нарежьте соломкой. Чеснок накрошите мелкими кубиками.
  2. Хорошенько перемешайте овощную смесь и разложите по банкам.
  3. Приготовьте маринад: вскипятите воду с сахаром, маслом и специями. В конце добавьте уксус.
  4. Горячий маринад разлейте по банкам с капустой. Не стоит закрывать банку крышкой сразу, оставьте салат открытым ненадолго. Таким образом он лучше замаринуется.
  5. Пускай капуста помаринуется при комнатной температуре примерно 8 часов, а затем отправьте банки с закуской в холодильник.

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