Как приготовить капучино с высокой молочной пенкой без кофемашники: простейший способ

Чтобы приготовить подобный напиток, можно использовать микроволновку.

Любителям кофе этот способ приготовления капучино точно придется по вкусу, ведь ради вкусной чашки любимого напитка не нужно будет идти в кофейню, или покупать кофемашину. Все что нужно — это микроволновка, ну и банка с крышкой, которые можно использовать в ней.

Итого, запаситесь всеми необходимыми ингредиентами для приготовления капучино, и можно приступать к его приготовлению, пишет belnovosti. Самое главное это приготовить высокую молочную пенку.

Как приготовить капучино

Наполните банку молоком 2%-ной жирности примерно наполовину, закройте ее крышкой и энергично потрясите и сразу же отправьте его в микроволновку: сначала на 30 секунд с закрытой крышкой, а после еще на 30 секунд, только уже без крышки.

После это молоко можно использовать для приготовления кофе с молочной пенкой.

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