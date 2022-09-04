Таких душистых булок вы еще не пробовали

Такие рыхлые и ароматные булочки станут отличным дополнением к вашему столу!

Для обеспечения мучному изделию достаточной пышности и легкости достаточно просто правильно приготовить тесто. Рецептом рыхлых булочек с яблоками поделилась фудблогерша Виктория (vika_tasty) в Инстаграме.

Как приготовить булки с яблоками

Ингредиенты для теста:

теплое молоко 300 мл

сахар 4 ст. л.

дрожжи 22 г

соль 1 ч. л. (без горки)

растительное масло без запаха 40 мл

сливочное масло 40 г

яйцо 1 шт.

мука 550-600 г

Для начинки:

яблоки 4 шт.

сахар 2 ст. л.

крахмал 1 ст. л.

вода 2 ст. л.

Для смазки:

желток 1 шт.

молоко 1 ст. л.

Приготовление:

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, а молоко теплым (~35 градусов). В теплое молоко добавляем сахар, дрожжи, хорошо перемешиваем венчиком, накрываем и отставляем на 15 мин для активации дрожжей. Затем вливаем растительное масло, растопленное сливочное масло, вбиваем яйцо, добавляем соль и перемешиваем венчиком. Всыпаем 1/3 от всей муки, перемешиваем венчиком, пока тесто редкое. Постепенно досыпаем муку и вымешиваем тесто руками. Делаем круглую форму, кладем в смазанную растительным маслом глубокую миску, накрываем полотенцем и ставим в тепло на 1 час. Чтобы тесто быстро поднялось, можно включить духовку на 40 градусов. Тем временем чистим яблоки, натираем на крупную терку, добавляем сахар и поджариваем на сковороде. В конце добавляем растворенный в воде крахмал. Достаем тесто, смазываем руки растительным маслом, еще раз мнем его и разрезаем на 12 порций. Каждую порцию тонко раскатываем, кладем начинку и заворачиваем, как показано на видео нижче. Сформированные булочки накрываем полотенцем и на 15 минут ставим в тепло. Достаем, смазываем смесью молока и желтка и ставим печься в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом воздушных пончиков без дрожжей. Такая выпечка "подходит" и к борщу с салом, и к чаю с медом.