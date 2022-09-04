Как приготовить самые пухлые булочки с яблоками: фудблогерша раскрыла секретный рецепт (видео)
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Таких душистых булок вы еще не пробовали
Такие рыхлые и ароматные булочки станут отличным дополнением к вашему столу!
Для обеспечения мучному изделию достаточной пышности и легкости достаточно просто правильно приготовить тесто. Рецептом рыхлых булочек с яблоками поделилась фудблогерша Виктория (vika_tasty) в Инстаграме.
Как приготовить булки с яблоками
Ингредиенты для теста:
- теплое молоко 300 мл
- сахар 4 ст. л.
- дрожжи 22 г
- соль 1 ч. л. (без горки)
- растительное масло без запаха 40 мл
- сливочное масло 40 г
- яйцо 1 шт.
- мука 550-600 г
Для начинки:
- яблоки 4 шт.
- сахар 2 ст. л.
- крахмал 1 ст. л.
- вода 2 ст. л.
Для смазки:
- желток 1 шт.
- молоко 1 ст. л.
Приготовление:
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, а молоко теплым (~35 градусов). В теплое молоко добавляем сахар, дрожжи, хорошо перемешиваем венчиком, накрываем и отставляем на 15 мин для активации дрожжей.
- Затем вливаем растительное масло, растопленное сливочное масло, вбиваем яйцо, добавляем соль и перемешиваем венчиком.
- Всыпаем 1/3 от всей муки, перемешиваем венчиком, пока тесто редкое.
- Постепенно досыпаем муку и вымешиваем тесто руками.
- Делаем круглую форму, кладем в смазанную растительным маслом глубокую миску, накрываем полотенцем и ставим в тепло на 1 час. Чтобы тесто быстро поднялось, можно включить духовку на 40 градусов.
- Тем временем чистим яблоки, натираем на крупную терку, добавляем сахар и поджариваем на сковороде. В конце добавляем растворенный в воде крахмал.
- Достаем тесто, смазываем руки растительным маслом, еще раз мнем его и разрезаем на 12 порций.
- Каждую порцию тонко раскатываем, кладем начинку и заворачиваем, как показано на видео нижче.
- Сформированные булочки накрываем полотенцем и на 15 минут ставим в тепло.
- Достаем, смазываем смесью молока и желтка и ставим печься в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
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