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Как приготовить самые пухлые булочки с яблоками: фудблогерша раскрыла секретный рецепт (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Как приготовить вкусные булочки с яблоками - рецепт Новость обновлена 04 сентября 2022, 11:02
Как приготовить вкусные булочки с яблоками - рецепт

Таких душистых булок вы еще не пробовали

Такие рыхлые и ароматные булочки станут отличным дополнением к вашему столу!

Для обеспечения мучному изделию достаточной пышности и легкости достаточно просто правильно приготовить тесто. Рецептом рыхлых булочек с яблоками поделилась фудблогерша Виктория (vika_tasty) в Инстаграме.

Как приготовить булки с яблоками

Ингредиенты для теста:

  • теплое молоко 300 мл
  • сахар 4 ст. л.
  • дрожжи 22 г
  • соль 1 ч. л. (без горки)
  • растительное масло без запаха 40 мл
  • сливочное масло 40 г
  • яйцо 1 шт.
  • мука 550-600 г

Для начинки:

  • яблоки 4 шт.
  • сахар 2 ст. л.
  • крахмал 1 ст. л.
  • вода 2 ст. л.

Для смазки:

  • желток 1 шт.
  • молоко 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, а молоко теплым (~35 градусов). В теплое молоко добавляем сахар, дрожжи, хорошо перемешиваем венчиком, накрываем и отставляем на 15 мин для активации дрожжей.
  2. Затем вливаем растительное масло, растопленное сливочное масло, вбиваем яйцо, добавляем соль и перемешиваем венчиком.
  3. Всыпаем 1/3 от всей муки, перемешиваем венчиком, пока тесто редкое.
  4. Постепенно досыпаем муку и вымешиваем тесто руками.
  5. Делаем круглую форму, кладем в смазанную растительным маслом глубокую миску, накрываем полотенцем и ставим в тепло на 1 час. Чтобы тесто быстро поднялось, можно включить духовку на 40 градусов.
  6. Тем временем чистим яблоки, натираем на крупную терку, добавляем сахар и поджариваем на сковороде. В конце добавляем растворенный в воде крахмал.
  7. Достаем тесто, смазываем руки растительным маслом, еще раз мнем его и разрезаем на 12 порций.
  8. Каждую порцию тонко раскатываем, кладем начинку и заворачиваем, как показано на видео нижче.
  9. Сформированные булочки накрываем полотенцем и на 15 минут ставим в тепло.
  10. Достаем, смазываем смесью молока и желтка и ставим печься в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом воздушных пончиков без дрожжей. Такая выпечка "подходит" и к борщу с салом, и к чаю с медом.

Теги:
#Рецепты #Яблоки #Булочки #Выпечка