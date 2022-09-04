Буквально пять минут и готово: рецепт шоколадного пирога, который под силу даже ребенку

Готовьтесь раздавать рецепт всем своим подругам.

Гости с минуты на минуту будут на пороге, а вам нечем их угостить? В таких случаях на помощь хозяйками приходят экспресс рецепты десертов. Ранее мы уже рассказывали, как приготовить торт тирамису с клубникой без духовки, или как приготовить вкуснейший торт с орехами и печеньем также без духовки, а теперь хотим поделиться рецептом быстрого шоколадного пирога, который сможет приготовить даже ребенок.

Как отмечает Ukr.Media, пирог получается настолько вкусный и ароматный, при достаточно элементарном приготовлении, что даже похвалу за него принимать как-то неловко. Ну, пока не попробуете, не узнаете.

Быстрый пирог с шоколадом: рецепт

Ингредиенты:

100 г любого шоколада

1 лист готового слоеного теста (больше размера шоколадки)

1 яйцо

рубленые орехи

Способ приготовления:

Разложите на противне пергамент и разложите на нем лист слоеного теста. По его центру положите плитку шоколада. Нарежьте тесто по бокам на полоски, и уберите уголки. Заверните плитку в тесто, начиная с квадратных частей сверху и снизу. Смажьте будущий пирог взбитым яйцом, а сверху посыпьте орехами. Выпекайте в духовке 20 минут при температуре 200 °С.

Ранее "Телеграф" делился с читателями рецептом вкусного печенья "орешки", которое можно приготовить без специальной орешницы. Также мы писали, как приготовить настоящую арахисовую пасту.