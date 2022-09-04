Буквально пять минут и готово: рецепт шоколадного пирога, который под силу даже ребенку
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Готовьтесь раздавать рецепт всем своим подругам.
Гости с минуты на минуту будут на пороге, а вам нечем их угостить? В таких случаях на помощь хозяйками приходят экспресс рецепты десертов. Ранее мы уже рассказывали, как приготовить торт тирамису с клубникой без духовки, или как приготовить вкуснейший торт с орехами и печеньем также без духовки, а теперь хотим поделиться рецептом быстрого шоколадного пирога, который сможет приготовить даже ребенок.
Как отмечает Ukr.Media, пирог получается настолько вкусный и ароматный, при достаточно элементарном приготовлении, что даже похвалу за него принимать как-то неловко. Ну, пока не попробуете, не узнаете.
Быстрый пирог с шоколадом: рецепт
Ингредиенты:
- 100 г любого шоколада
- 1 лист готового слоеного теста (больше размера шоколадки)
- 1 яйцо
- рубленые орехи
Способ приготовления:
- Разложите на противне пергамент и разложите на нем лист слоеного теста. По его центру положите плитку шоколада.
- Нарежьте тесто по бокам на полоски, и уберите уголки.
- Заверните плитку в тесто, начиная с квадратных частей сверху и снизу.
- Смажьте будущий пирог взбитым яйцом, а сверху посыпьте орехами.
- Выпекайте в духовке 20 минут при температуре 200 °С.
Ранее "Телеграф" делился с читателями рецептом вкусного печенья "орешки", которое можно приготовить без специальной орешницы. Также мы писали, как приготовить настоящую арахисовую пасту.