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Буквально пять минут и готово: рецепт шоколадного пирога, который под силу даже ребенку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Пирог из шоколада - рецепт
Пирог из шоколада - рецепт

Готовьтесь раздавать рецепт всем своим подругам.

Гости с минуты на минуту будут на пороге, а вам нечем их угостить? В таких случаях на помощь хозяйками приходят экспресс рецепты десертов. Ранее мы уже рассказывали, как приготовить торт тирамису с клубникой без духовки, или как приготовить вкуснейший торт с орехами и печеньем также без духовки, а теперь хотим поделиться рецептом быстрого шоколадного пирога, который сможет приготовить даже ребенок.

Как отмечает Ukr.Media, пирог получается настолько вкусный и ароматный, при достаточно элементарном приготовлении, что даже похвалу за него принимать как-то неловко. Ну, пока не попробуете, не узнаете.

Быстрый пирог с шоколадом: рецепт

Ингредиенты:

  • 100 г любого шоколада
  • 1 лист готового слоеного теста (больше размера шоколадки)
  • 1 яйцо
  • рубленые орехи

Способ приготовления:

  1. Разложите на противне пергамент и разложите на нем лист слоеного теста. По его центру положите плитку шоколада.
  2. Нарежьте тесто по бокам на полоски, и уберите уголки.
  3. Заверните плитку в тесто, начиная с квадратных частей сверху и снизу.
  4. Смажьте будущий пирог взбитым яйцом, а сверху посыпьте орехами.
  5. Выпекайте в духовке 20 минут при температуре 200 °С.

Ранее "Телеграф" делился с читателями рецептом вкусного печенья "орешки", которое можно приготовить без специальной орешницы. Также мы писали, как приготовить настоящую арахисовую пасту.

Теги:
#Рецепт #Пирог #Выпечка #Десерт #Шоколадный пирог