Это точно нужно закрыть на зиму: рецепт готового обеда из банки (видео)

Такая консервация с мясом и перловкой очень выручит зимой

В этом году украинцы более тщательно готовятся к зиме, запасаясь продуктами и консервацией. Удачным видом заготовок являются так называемые готовые обеды из банки. Обычно в подобные лечо добавляют овощи, крупы и мясо.

Рецептом такой закрутки на зиму поделилась кулинарная блогерка Лилия Цвит в Youtube. По ее словам, получается очень вкусное и сытное блюдо. Его можно употреблять в пищу охлажденным, разогревать или же заливать кипятком. Цвит добавила, что такую закрутку хорошо готовить нашим защитникам или тем, кто находится в "полевых" условиях, где нет возможности готовить еду.

Ингредиенты на 1 банку объемом 0,5 л:

Лавровый лист – 1 шт.

Перец горошком – 0,5 ч. ложки

Мясо – 100 г

Соль – 1 ч. ложка

Морковь – 0,5 шт.

Лук – 0,5 шт.

Перец – 1/4 шт.

Перловая крупа – 70 г

Способ приготовления:

На дно банки положить лавровый лист и перец горошком. Добавляем мясо. Всыпаем соль. Добавляем морковь, нарезанную кружочками, а также лук и болгарский перец (соломкой). Всыпаем перловую крупу. Залить холодной водой. Накрыть крышками и отправить в холодную духовку при температуре 200 градусов. Когда закипит, уменьшить до 150 градусов и тушить 2 часа. Готовые закрутки вынуть из духовки и герметично закрыть. Перевернуть и охладить до комнатной температуры.

Ранее "Телеграф" сообщал, как правильно замораживать фрукты и ягоды на зиму. А также мы делились способом, благодаря которому можно сохранить зелень свежей до зимы без заморозки.