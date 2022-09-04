Так вы баклажаны еще не готовили: рецепт сытной закуски с итальянской ноткой

Баклажаны можно приготовить очень нестандартно

Пока еще продолжается сезон баклажанов, успейте попробовать приготовить с этим овощем сытное необычное блюдо. Многие привыкли баклажаны жарить или же запекать в духовке, но еще из них можно сделать такую себе пиццу. При этом, яйца и мука не потребуются.

Рецептом блюда а-ля баклажанная пицца поделилась фудблогерка Валя Саенко в Instagram. По словам кулинара, привычные вещи можно приготоветь совсем другим способом, а вкус при этом становится ещё ярче. Баклажан вместо теста отлично сочетается с томатным соусом.

Ингредиенты:

Баклажан — 1 шт. (большой)

Томаты в собственном соку – 200 г

Чеснок — 1 зубчик

Орегано

Соль, сахар, перец

Растительное масло

Моцарелла мягкая — 1 упаковка

Пармезан или твёрдый сыр — 100 г

Черри — 100 г

Руккола или шпинат для украшения

Способ приготовления:

Баклажан нарезаем вдоль, толщиной примерно 5-8 мм. Выкладываем на противень, солим, поливаем немного маслом и запекаем 5-7 минут. За это время приготовим соус: смешать томаты с измельченным чесноком, орегано, солью, сахаром, добавить немного перца и довести до кипения. Подпеченные баклажаны смазываем соусом, сверху выкладываем черри, сыр и снова запекаем около 15 минут. Достаём, украшаем шпинатом или рукколой.

Также "Телеграф" рассказывал, как легко приготовить сытное блюдо с минимумом усилий. Курица с баклажанами как альтернатива быстрого обеда или ужина удивит вкусом.