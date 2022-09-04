Так вы баклажаны еще не готовили: рецепт сытной закуски с итальянской ноткой
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Баклажаны можно приготовить очень нестандартно
Пока еще продолжается сезон баклажанов, успейте попробовать приготовить с этим овощем сытное необычное блюдо. Многие привыкли баклажаны жарить или же запекать в духовке, но еще из них можно сделать такую себе пиццу. При этом, яйца и мука не потребуются.
Рецептом блюда а-ля баклажанная пицца поделилась фудблогерка Валя Саенко в Instagram. По словам кулинара, привычные вещи можно приготоветь совсем другим способом, а вкус при этом становится ещё ярче. Баклажан вместо теста отлично сочетается с томатным соусом.
Ингредиенты:
- Баклажан — 1 шт. (большой)
- Томаты в собственном соку – 200 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Орегано
- Соль, сахар, перец
- Растительное масло
- Моцарелла мягкая — 1 упаковка
- Пармезан или твёрдый сыр — 100 г
- Черри — 100 г
- Руккола или шпинат для украшения
Способ приготовления:
- Баклажан нарезаем вдоль, толщиной примерно 5-8 мм. Выкладываем на противень, солим, поливаем немного маслом и запекаем 5-7 минут.
- За это время приготовим соус: смешать томаты с измельченным чесноком, орегано, солью, сахаром, добавить немного перца и довести до кипения.
- Подпеченные баклажаны смазываем соусом, сверху выкладываем черри, сыр и снова запекаем около 15 минут.
- Достаём, украшаем шпинатом или рукколой.
Также "Телеграф" рассказывал, как легко приготовить сытное блюдо с минимумом усилий. Курица с баклажанами как альтернатива быстрого обеда или ужина удивит вкусом.